Pittsburgh vyhral na ľade New Jersey, natiahol tak svoju víťaznú sériu

výsledky:



New York 20. decembra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade New Jersey 3:2 a ťahajú sériu siedmich víťazstiev. Devils sa nedarí, bola to už ich šiesta prehra za sebou. V domácom drese nastúpili dvaja Slováci, Tomáš Tatar ani Marián Studenič sa bodovo nepresadili.Tatar odohral takmer 15 minút, raz vystrelil na bránku hostí. Studenič absolvoval na ľade vyše 12 minút, zapísal si jeden mínusový bod aj jednu strelu. Nedarilo sa ani Washingtonu, ktorý doma prehral s Los Angeles Kings 2:3. Capitals, v drese ktorých odohral vyše 19 minút slovenský obranca Martin Fehérváry, chýbali viacerí hráči. Na cividovej listine sú Nicklas Bäckström, Jevgenij Kuznecov, T.J. Oshie aj Michael Sgarbossa.Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení a nájazdoch a natiahli víťaznú sériu na päť duelov. Hrdinom "rytierov" bol obranca Shea Theodore, ktorý strelil dva góly vrátane vyrovnávajúceho 48 sekúnd pred koncom tretej tretiny a premenil aj rozhodujúci nájazd. Slovenský bek domácich Zdeno Chára odohral 18:06 minút a do štatistík si pripísal tri strely, dve trestné minúty a jeden plusový bod.V ďalšom stretnutí vyhrali Winnipeg Jets doma nad St. Louis Blues 4:2. Paul Šťastný strelil dva góly a pridal asistenciu, Nikolaj Ehlers mal bilanciu 1+3. Winnipeg tak ukončil trojzápasovú sériu prehier.