Pittsburgh vyhral v Štokholme nad Nashvillom 4:0, čisté konto Murašova

Erik Karlsson z tímu Penguins v akcii počas hokejového zápasu NHL Global Series medzi tímami Pittsburgh Penguins a Nashville Predators v Štokholme, Švédsko, nedeľa, 16. november 2025. Foto: TASR/AP

Čisté konto v drese Penguins si vo svojom druhom zápase v profilige udržal 21-ročný ruský brankár Sergej Murašov.

Autor TASR
Štokholm 16. novembra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins vyhrali v piatkovom zápase NHL Global Series v Štokholme nad Nashvillom 4:0. Súperovi tak v druhom vzájomnom dueli vo švédskej metropole odplatili piatkovú prehru 1:2 po predĺžení a po troch stretnutiach sa opäť dočkali víťazstva. Čisté konto v drese Penguins si vo svojom druhom zápase v profilige udržal 21-ročný ruský brankár Sergej Murašov, ktorý zneškodnil všetkých 21 striel súpera. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.



NHL - sumár:

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte. Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21.
