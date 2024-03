Pittsburgh vymenil Guentzela do Caroliny

New York 8. marca (TASR) - Americký hokejista Jake Guentzel zamieril z Pittsburghu Penguins do Caroliny Hurricanes. Carolina získala aj obrancu Tye Smitha a "tučniaci" si udržali aj 25 percent Guentzelovho platu, čo činí 6 miliónov amerických dolárov.



Opačným smerom putovali útočníci Michael Bunting, Ville Koivunen, Vasilij Poromarev, Cruz Lucius a aj podmienečné voľby v 1. a 5. kole tohtoročného draftu. Ak sa Carolina nedostane do finále, voľba v 1. kole sa stane voľbou v 2. kole patriacej pôvodne Philadelphii. Voľbu v 5. kole získa Pittsburgh len v prípade, ak Carolina získa Stanleyho pohár.



"Jake je elitný strelec a tvorca hry, počas svojej kariéry hral na veľmi vysokej úrovni. Tešíme sa, že sme sa posilnili v snahe získať Stanleyho pohár pre našu organizáciu," uviedol pre klubový web generálny manažér Don Waddell.



Dvadsaťdeväťročný Guentzel strávil celú kariéru v Pittsburghu, kde hrával v prvom útoku po boku Sidneyho Crosbyho. V tejto sezóne zaznamenal 22 gólov a 30 asistencií v 50 dueloch. Celkovo odohral v profilige 503 zápasov s bilanciou 219 gólov a 247 asistencií.