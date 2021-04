Pittsburgh zdolal Washington, oba tímy si zabezpečili play off

Na snímke brankár Pittsburghu Tristan Jarry chytá puk v zápase zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals - Pittsburgh Penguins (4:5 pp) v noci na 30. apríla 2021. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Boston - Buffalo 5:2

Carolina - Detroit 3:1

New Jersey - Philadelphia 5:3

New York Rangers - New York Islanders 0:4

Tampa Bay - Dallas 3:0

Washington - Pittsburgh 4:5 pp.

Toronto - Vancouver 4:1

Chicago - Florida 3:4 pp

Minnesota - St. Louis 4:5 pp

Edmonton - Calgary 1:3



New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili vo štvrtkovom zápase NHL na ľade Washingtonu 5:4 po predĺžení. Oba tímy si zároveň zaistili účasť v play off. Pre Penguins to bude pätnásty štart vo vyraďovačke za sebou, čo je najdlhšia aktívna séria spomedzi štyroch zámorských profesionálnych súťaží NHL, MLB, NFL a NBA.Capitals nastúpili opäť bez Alexandra Ovečkina, ktorý pre zranenie v dolnej časti tela chýbal po tretí raz za sebou. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za domácich 15:48 minúty a mal tri mínusové body. Caps pätnásť sekúnd pred koncom prehrávali o gól, ale Tom Wilson vyrovnal a poslal duel do predĺženia, v ňom rozhodol Jake Guentzel. Aj bod však stačil Washingtonu na siedmu účasť v play off za sebou a trinástu zo štrnástich sezón.Hráči Tampy Bay dosiahli štvrtý triumf za sebou, keď doma zdolali Dallas 3:0. Brankár Andrej Vasilevskij si pripísal 20 zákrokov, pridal asistenciu, dosiahol piate čisté konto v tejto sezóne a s 30 víťazstvami je na čele tejto štatistiky v NHL. Erik Černák odohral v prvej obrannej formácii "bleskov" 22:07 minúty a mal na konte dva plusové body. Na opačnej strane Andrej Sekera absolvoval 15:38 minúty. Kým Tampa Bay má istotu play off, Dallas stráca na štvrtú priečku, ktorú okupuje Nashville, dva body. Má však zápas k dobru.Líder kanadského bodovania Connor McDavid zostal na "sucho" v zápase s Calgary, ktoré zdolalo Edmonton 3:1. V predchádzajúcich piatich dueloch pritom nazbieral pätnásť bodov (5+10). Celkovo má na konte 84 bodov za 28 gólov a 56 asistencií. Na triumfe Flames sa dvoma zásahmi podieľal Elias Lindholm.