Pittsburghu pribudol na početnej maródke člen elitného útoku Rust

New York 22. novembra (TASR) - Utorkový tréning hokejistov Pittsburghu z NHL vynechal obranca Chad Ruhwedel a trojica útočníkov Rickard Rakell, Matt Nieto a Bryan Rust.



"Zranenia sú súčasťou hry. Prechádza si nimi každý tím, my nie sme výnimka. Musíme nájsť spôsob ako vyplniť miesta v zostave. Myslím si, že máme dostatok hráčov na všetkých pozíciách, to poskytne príležitosť ostatným, aby sa presadili," uviedol pre oficiálnu stránku nhl.com tréner Mike Sullivan.



Tridsaťjedenročný krídelník Rust je v opatere lekárov pre zranenie v dolnej časti tela a klub dátum jeho návrat zatiaľ neodhadol. "Tučniakom" dlhšie chýba obranca Pierre-Olivier Joseph, ktorý je na listine zranených hráčov. Naopak, s tímom trénoval útočník Vinnie Hinostroza, ktorý vynechal nedeľňajší duel proti Vegas (3:0).