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Pivarník sa po 16 rokoch vracia na lavičku Tatrana Prešov
Pivarník už viedol Tatran v rokoch 2007 - 2010, v sezóne 2007/08 ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže.
Autor TASR
Prešov 1. septembra (TASR) - Tréner Roman Pivarník sa po 16 rokoch vracia na lavičku futbalistov FC Tatran Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu, s ktorým vedenie druholigového klubu ukončilo spoluprácu po víkendovom stretnutí s Pohroním.
Pivarník už viedol Tatran v rokoch 2007 - 2010, v sezóne 2007/08 ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. V nej doviedol mužstvo v ročníku 2008/09 k siedmemu miestu a o rok neskôr skončil Tatran ôsmy. Aktuálne majú Prešovčania po šiestich kolách novej sezóny na konte 10 bodov za tri víťazstvá, jednu remízu a dve prehry.„Návrat do Prešova je pre mňa špeciálny. V Tatrane som strávil viac ako tri roky. Zažili sme spolu veľmi úspešné obdobie. Po šestnástich rokoch je však všetko iné. Klub, mužstvo aj futbal sa posunuli a ja sa vraciam s ďalšími skúsenosťami. Minulosť si veľmi vážim, ale teraz sa musíme pozerať dopredu,“ povedal Pivarník pre klubový web.
Pri výbere nového hlavného trénera sa klub podľa športového riaditeľa Mareka Fabuľu nepozeral iba na výsledky, ale predovšetkým na dlhodobejšie športové potreby mužstva. „Hľadali sme trénera, ktorý má skúsenosti, prirodzenú autoritu a zároveň jasnú predstavu o tom, ako chce mužstvo pracovať. Roman pozná Tatran a prešovské prostredie, ale zároveň je dnes úplne iným trénerom ako pred šestnástimi rokmi. Za ten čas získal skúsenosti v slovenských aj českých kluboch, v zahraničí a tiež na úrovni SFZ,“ vysvetlil Fabuľa.
Od svojho prvého pôsobenia v Prešove absolvoval Pivarník bohatú trénerskú cestu. Viedol viacero slovenských a českých klubov vrátane DAC Dunajská Streda, Sigmy Olomouc, Bohemiansu 1905, Viktorie Plzeň či Zbrojovky Brno. S Vysočinou Jihlava vybojoval postup do najvyššej českej súťaže, so Sigmou Olomouc získal Český superpohár a s Viktoriou Plzeň sa predstavil v európskych pohároch. Pôsobil tiež ako technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu. „Jeho príchod ma úprimne teší a som presvedčený, že náš dlhoročný vzťah bude pevným základom dobrej spolupráce. Verím, že spoločne dokážeme naplniť ciele, ktoré sme si stanovili, a budeme s Tatranom úspešní,“ uviedol Martin Dupkala, prezident FC Tatran Prešov.
Prešov bol v uplynulej sezóne 2025/2026 nováčik najvyššej slovenskej súťaže, no neudržal sa v nej a vypadol späť do 2. ligy. Havrila v nej viedol Prešovčanov v 6 zápasoch. Pivarník už v stredu prvýkrát povedie Tatran v súťažnom zápase na domácej pôde v Slovnaft Cupe proti Kendiciam.
Pivarník už viedol Tatran v rokoch 2007 - 2010, v sezóne 2007/08 ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. V nej doviedol mužstvo v ročníku 2008/09 k siedmemu miestu a o rok neskôr skončil Tatran ôsmy. Aktuálne majú Prešovčania po šiestich kolách novej sezóny na konte 10 bodov za tri víťazstvá, jednu remízu a dve prehry.„Návrat do Prešova je pre mňa špeciálny. V Tatrane som strávil viac ako tri roky. Zažili sme spolu veľmi úspešné obdobie. Po šestnástich rokoch je však všetko iné. Klub, mužstvo aj futbal sa posunuli a ja sa vraciam s ďalšími skúsenosťami. Minulosť si veľmi vážim, ale teraz sa musíme pozerať dopredu,“ povedal Pivarník pre klubový web.
Pri výbere nového hlavného trénera sa klub podľa športového riaditeľa Mareka Fabuľu nepozeral iba na výsledky, ale predovšetkým na dlhodobejšie športové potreby mužstva. „Hľadali sme trénera, ktorý má skúsenosti, prirodzenú autoritu a zároveň jasnú predstavu o tom, ako chce mužstvo pracovať. Roman pozná Tatran a prešovské prostredie, ale zároveň je dnes úplne iným trénerom ako pred šestnástimi rokmi. Za ten čas získal skúsenosti v slovenských aj českých kluboch, v zahraničí a tiež na úrovni SFZ,“ vysvetlil Fabuľa.
Od svojho prvého pôsobenia v Prešove absolvoval Pivarník bohatú trénerskú cestu. Viedol viacero slovenských a českých klubov vrátane DAC Dunajská Streda, Sigmy Olomouc, Bohemiansu 1905, Viktorie Plzeň či Zbrojovky Brno. S Vysočinou Jihlava vybojoval postup do najvyššej českej súťaže, so Sigmou Olomouc získal Český superpohár a s Viktoriou Plzeň sa predstavil v európskych pohároch. Pôsobil tiež ako technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu. „Jeho príchod ma úprimne teší a som presvedčený, že náš dlhoročný vzťah bude pevným základom dobrej spolupráce. Verím, že spoločne dokážeme naplniť ciele, ktoré sme si stanovili, a budeme s Tatranom úspešní,“ uviedol Martin Dupkala, prezident FC Tatran Prešov.
Prešov bol v uplynulej sezóne 2025/2026 nováčik najvyššej slovenskej súťaže, no neudržal sa v nej a vypadol späť do 2. ligy. Havrila v nej viedol Prešovčanov v 6 zápasoch. Pivarník už v stredu prvýkrát povedie Tatran v súťažnom zápase na domácej pôde v Slovnaft Cupe proti Kendiciam.