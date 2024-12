Pivarníka teší progres reprezentácie: Tréner a hráči si sadli

Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zaznamenala podľa majstra Európy z ME 1976 Jána Pivarníka v posledných rokoch progres. Bývalý obranca a tréner vkladal do národného tímu nádeje aj pred tohtoročným kontinentálnym šampionátom, kde dosiahli "Sokoli" 12. miestom najlepší výsledok na veľkom turnaji v ére samostatnosti.



Pivarník má okrem Európskeho titulu na konte aj dva československé tituly i dva Slovenské a jeden Československý pohár. Ako tréner pôsobil od roku 1985 na Arabskom polostrove, kde vyhral so saudskoarabským Al Qadisiyah Saudi ázijský Pohár víťazov pohárov. "Každý tréner potrebuje čas, či v lige ale hlavne na reprezentačnej úrovni. Voči Francescovi Calzonovi boli všelijaké výčitky, niekedy až neférové. Nakoniec sa však výsledky dostavili, už teraz odviedol dobrú prácu. Sadol si s hráčmi a oni si ho pochvaľujú. Má skúsenosti a Slovensko napreduje. Je to lepšie, ako v minulosti, pred niekoľkými rokmi," uviedol Pivarník pre TASR v utorok na tradičnom stretnutí jubilantov v Sieni slávy slovenského futbalu.



V rámci vyrovnanosti na medzinárodnej úrovni hovoril o náročnejšej situácii pre slovenský futbal. "Sokoli" figurovali pred žrebom kvalifikácie na MS 2026 v druhom výkonnostnom koši a v A-skupine narazia na superfavorita z dvojice Nemecko a Taliansko. V kvalifikácii ich čaká ešte Severné Írsko a Luxembursko, čo znamená, že papierovo najväčšiu šancu majú na postup do baráže z druhého miesta.



"Keď sme my hrali pred 50 rokmi, tak bolo silné Anglicko, Nemecko, Holandsko alebo Francúzsko. Aj my sme však dokázali týchto súperov zdolať. Boli sme vtedy síce väčšia, 15-miliónová krajina, ale teraz je veľmi ťažké dostať sa pri žrebe do prvého koša. Naši hráči však hrajú v dobrých ligách, sú dobre trénovaní a aj tie výsledky sú tak lepšie," povedal Pivarník.



So svojimi bohatými skúsenosťami zo Saudskej Arábie komentoval aj futbalovú expanziu tejto krajiny, ktorá hostí v roku 2034 majstrovstvá sveta. V tamojšej najvyššej súťaži pôsobia poprední európski hráči na čele s Portugalčanom Cristianom Ronaldom. Tento rok si našli cestu na Arabský polostrov aj dvaja Slováci. Brankár Marek Rodák pôsobí v Al Ettifaq a jeho krajan z obrany Norbert Gyömbér je hráčom klubu Al Kholood. "Myslím, že môžu mať na ihrisku šiestich legionárov, platia prehnané peniaze a zahraniční hráči urobia svoju prácu. Tamojšiemu futbalu a hráčom to neprospieva. Viem si však predstaviť, že tamojšie majstrovstvá sveta budú fantastické. Už keď som tam pôsobil ja, mali veľmi kvalitné štadióny a tak isto to bude aj teraz. Potiahne to tamojší futbal, ich reprezentácia už bola na majstrovstvách sveta," dodal Pivarník pre TASR.