Plán fungoval do prvého gólu: „Bola to facka“, tvrdí Dúbravka
Slováci vstupovali do súboja s Nemcami s istotou minimálne druhej priečky, ktorú si vybojovali piatkovým víťazstvom 1:0 nad Severným Írskom v Košiciach.
Autor TASR
Lipsko 18. novembra (TASR) - Herný plán slovenskej futbalovej reprezentácie v záverečnom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 proti domácemu Nemecku fungoval podľa Martina Dúbravku len do prvého inkasovaného gólu. Brankárska jednotka národného tímu označila rekordný debakel 0:6 v Lipsku za facku, ktorá však možno prišla v pravej chvíli. Gólman anglického FC Burnley zároveň poďakoval fanúšikom za podporu a ubezpečil ich, že „sokoli“ sa v marcovej baráži popasujú o postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku.
Slováci vstupovali do súboja s Nemcami s istotou minimálne druhej priečky, ktorú si vybojovali piatkovým víťazstvom 1:0 nad Severným Írskom v Košiciach. Na zosadenie lídra A-skupiny potrebovali zvíťaziť na jeho pôde, papierové prognózy sa však na rozdiel od septembrového zápasu naplnili. Nemci vyhrávali už do polčasu 4:0 a súpera „gniavili“ aj po zmene strán. „Ako mužstvo sa musíme popasovať aj s takýmito emóciami. Možno nás predchádzajúci zápas stál príliš veľa síl, ale to nie sú výhovorky. Nemcom sme dali veľa priestoru a oni využili svoje šance. Náš plán fungoval do prvého gólu. Ten im dal krídla a potom už im vychádzalo doslova všetko. Treba im pogratulovať ku skvelému výkonu. Nám slúži ku cti, že sme sa nesnažili len odkopávať loptu, hoci nám to nešlo. Bol to nevydarený výkon, ale kto by pred začiatkom kvalifikácie povedal, že budeme s Nemcami bojovať v poslednom zápase o priamy postup na MS?,“ položil si otázku Dúbravka.
Loptu zo siete lovil celkovo šesťkrát a hoci vo veku 36 rokov už toho vo futbale preskákal veľa, takýto prídel si v najcennejšom drese nepamätá. Ani nemôže, v súťažnom zápase ide totiž o negatívny rekord slovenskej reprezentácie. Rovnakým výsledkom Slováci prehrali predtým iba dvakrát - v júni 1995 v Mendoze s Argentínou (prípravný zápas) a v januári 2017 v Abú Zabí so Švédskom, no v tomto prípade nešlo o oficiálny duel. „Aj takéto momenty prináša život. Musíme si zanalyzovať, čo treba spraviť lepšie. Všetky góly, ktoré sme dostali, boli ako cez kopírák. Dostávali sa za náš chrbát, padla na nás deka a ťažko sa nám hralo za stavu 0:4. Chceli sme hrať ako v Bratislave, ale nedalo sa, tlačili nás,“ pokračoval Dúbravka a pomenoval aj hlavné príčiny prehry: „Oni majú fantastických futbalistov. Prvý zápas proti nim nám vyšiel fantasticky, im sa nedarilo. V tomto stretnutí však získavali odrazené lopty, boli agresívni, pressovali nás.“ Nezabudol pochváliť slovenských fanúšikov, ktorí vo veľkom dorazili do Lipska a bolo ich počuť nielen cez deň v uliciach ôsmeho najväčšieho nemeckého mesta, ale aj na tribúne Red Bull Areny. „Klobúk dolu pred ľuďmi, ktorí cestovali do Lipska, boli fantastickí. Vyjadrili nám napriek vysokej prehre podporu a je to skvelý pocit.“
Brankár slovenského tímu označil kvalifikáciu za úspešnú, zverenci Francesca Calzonu v nej splnili základný cieľ. Od účasti na MS ich delia dva vyhraté zápasy. „Získali sme 12 bodov a to nie je malý počet. Niektoré zápasy neboli ideálne, vieme o tom, ale stále sme v boji o postup na MS. Zápas v Nemecku bol vyslovenou fackou a možno prišla v pravej chvíli. Nesmieme skláňať hlavy, budeme mať dosť času, aby sme sa pripravili na baráž. Popasujeme sa s každým súperom, ktorý nám príde do cesty. Bude to výzva. Hlavne verím, že budeme zdraví a pripravíme sa na marec.“ Súperov spoznajú Slováci, ako aj ďalší účastníci baráže, vo štvrtok 20. novembra na žrebe.
Z hráčov nemeckého tímu sršalo pred „odvetným“ súbojom obrovské odhodlanie a sebavedomie. Na rozdiel od duelu v Bratislave však nezostalo v šatni, ale ukázali ho aj na ihrisku. „Vedel som, že keď sa priblížime k nášmu optimálnemu výkonu, vyhráme. Tréner nás výborne takticky pripravil. Jeho plán sme splnili do bodky a teraz sa môžeme radovať. Podali sme vynikajúci výkon a som rád, akým spôsobom sme zvládli tento zápas,“ vyhlásil kapitán Joshua Kimmich podľa oficiálneho webu Nemeckého futbalového zväzu (DFB).
Dôležitým hráčom je Nick Woltemade, ktorý v novembrovom asociačnom termíne zaznamenal tri presné zásahy. V piatok dal najlepší strelec letných ME do 21 rokov dva góly do siete Luxemburska, v pondelok „načal“ Slovákov presnou hlavičkou. „Od prvej minúty sme nenechali nikoho na pochybách. Dominovali sme, boli sme aktívni a kreatívni, fanúšikom sa zápas určite musel páčiť. Vedeli sme, o čo sa hrá, no mali sme ľahké nohy a bavili sme sa futbalom. Tento rok je pre mňa špeciálny, hrať za národný tím vnímam vždy ako veľkú poctu, či ide o výber do 21 rokov alebo A-tím,“ poznamenal kanonier Newcastlu United.
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/
