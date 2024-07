Plapp absolvoval po páde v časovke operáciu brucha

Paríž 28. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Lucas Plapp v noci podstúpil operáciu brucha. Dvadsaťtriročného národného šampióna previezli do nemocnice po tvrdom páde v sobotnej individuálnej časovke na OH v Paríži.



Plapp bol po prvom medzičase štvrtý, no preteky napokon nedokončil. Nehodu síce nezachytili kamery, no riadiaci orgán austrálskej cyklistiky AusCycling potvrdil, že bezprostredne po páde bol Plapp pri vedomí a schopný pohybu. Austrálčan sa mal v Paríži predstaviť aj v cestných pretekoch, ktoré sú na programe v sobotu 3. augusta.



V individuálnej časovke triumfoval Belgičan Remco Evenepoel, strieborný bol Talian Filipp Gann a bronz získal ďalší Belgičan Wout Van Aert. Informácie priniesla agentúra AP.