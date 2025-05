Plapp víťazom 8. etapy Gira, v ružovom bude Ulissi

Výsledky 8. etapy Giro d'Italia (Giulianova - Castelraimondo, 197 km):



1. Luke Plapp (Austr./Team Jayco AlUla) 4:44:20 h, 2. Wilco Kelderman (Hol./Team Visma-Lease a Bike) +38 s, 3. Diego Ulissi (Tal./XDS Astana Team) rovnaký čas, 4. Igor Arrieta (Šp./SAE Team Emirates-XRG) +1:22 min, 5. Nicolas Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1:35, 6. Andrea Vendrame (Tal./Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1:48, 7. Lorenzo Fortunato (Tal./XDS Astana Team) rovnaký čas, 8. Georg Steinhauser (Nem./EF Education-EasyPost) +2:59, 9. Romain Bardet (Fr./Team Picnic PostNL) +3:02, 10. Alessio Martinelli (Tal./VF Group-Bardiani CSF-Faizane) +4:37

Celkové poradie po 8. etape:



1. Ulissi 29:21:23 h, 2. Fortunato +12 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora Hansgrohe) +17, 4. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates-XRG) +20, 5. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates-XRG) +26, 6. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain-Victorious) +44, 7. Max Poole (V.Brit./Team Picnic PostNL) +47, 8. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) +50, 9. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates-XRG) +51, 10. Simon Yates (V.Brit./Team Visma-Lease a Bike) +56

Castelraimondo 17. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Luke Plapp z tímu Jayco AlUla zvíťazil v 8. etape pretekov Giro d'Italia. Sobotnú 197 km dlhú trať z Giulianovy do Castelraimonda zvládol za 4:44:20 h a triumfoval pred Holanďanom Wilcom Keldermanom (Team Visma-Lease a Bike). Pódium doplnil domáci jazdec Diego Ulissi (XDS Astana Team), ktorý vystriedal na čele celkového poradia Slovinca Primoža Rogliča z nemeckej stajne Red Bull-Bora Hansgrohe.Ôsma etapa bola kopcovitého charakteru, očakával sa teda únik. O ten sa pokúsilo viacero tímov a na čele sa v priebehu trasy striedalo niekoľko menších skupín. V záverečných kopcoch sa začalo nastupovať, náskok si vybudovali Kelderman s Ulissim, neskôr ich dobehli aj Španiel Igor Arrieta (SAE Team Emirates-XRG) a Plapp.Plapp sa dostal do úniku pred vrcholom Montelago a pred svojimi konkurentmi sa dokázal udržať posledných 40 kilometrov. V špurte o druhé miesto bol pred Ulissim úspešnejší Kelderman, ktorý si však v nedeľu oblečie ružový dres pre lídra poradia.Pre 24-ročného Plappa je sobotný triumf dosiaľ najväčším úspechom kariéry, na niektorej z Grand Tours si pripísal vôbec prvé víťazstvo. „Ak mám byť úprimný, stále tomu nemôžem uveriť. Mám pocit, že to trvalo veľmi dlho, vždy som sa zameriaval na austrálske preteky a nikdy som sa nedokázal presadiť v Európe. Minulý rok som sa k tomu na Giru priblížil toľkokrát, a to, že sa to stalo dnes, je výnimočné. Sme naozaj nadšení, že sa to podarilo. Je to splnený sen,“ povedal Austrálčan podľa cyclingnews.com.