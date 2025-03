Pláteník už nie je tréner Raducanuovej, viedol ju v jedinom zápase

Miami 20. marca (TASR) - Vladimír Pláteník už nie je tréner britskej tenistky Emmy Raducanuovej. Slovenský kouč s ňou začal spolupracovať iba pred dvoma týždňami a viedol ju v jedinom zápase. V ňom prehrala 7. marca na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells s Japonkou Mojuke Učijimovou 3:6, 2:6.



Na prebiehajúcom turnaji v Miami už Pláteník nie je v tíme Raducanuovej, ktorá v prvom kole hladko prešla cez Sajaku Išiiovú z Japonska 6:2, 6:1. "Emma má maximálny rešpekt pred Vladom a prácou, ktorú spolu začali, ale neuberalo sa to správnym smerom," potvrdila zastupujúca agentúra Raducanuovej pre portál The Athletic.



Štyridsaťdeväťročný Pláteník v minulosti spolupracoval aj s Dominikou Cibulkovou, Ruskami Dariou Kasatkinovou i Naďou Petrovovou, Belgičankou Yaninou Wickmayerovou, Rumunkou Soranou Cirsteovou či Slovinkou Polonou Hercogovou. Pred Britkou viedol Novozélanďanku Lulu Sunovú. S Raducanuovou sa pôvodne dohodli na dočasnej spolupráci, tá mala trvať aspoň do grandslamového Roland Garros, ktorý sa začne koncom mája.



Raducanuová bola bez trénera od skončenia Australian Open, keď s ňou zo zdravotných dôvodov ukončil spoluprácu Nick Cavaday. "Emma sa teraz po solídnom štarte do turnaja v Miami sústreďuje na to, aby sa jej tu darilo čo najlepšie a bude pokračovať v hľadaní toho správneho trénera," uviedol jej tím vo vyhlásení.