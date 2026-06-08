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Platini podal nové trestné oznámenie na prezidenta FIFA Infantina
Podľa vyhlásenia Platiniho hovorcu právnici zároveň podajú aj občianskoprávnu žalobu, v ktorej budú od FIFA požadovať odškodnenie.
Autor TASR
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Ženeva 8. júna (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa v pondelok stal terčom obnoveného trestného oznámenia vo Francúzsku zo strany svojho bývalého nadriadeného Michela Platiniho. Exprezident Európskej futbalovej únie (UEFA) bol ešte v roku 2015 považovaný za hlavného favorita na post šéfa FIFA, kým sa nezaplietol do prípadu údajných finančných nezrovnalostí.
Platini, ktorého vlani opätovne oslobodili spod obžaloby po druhom súdnom procese vo Švajčiarsku, poveril svojich právnikov v Paríži podaním trestného oznámenia na Infantina a ďalších piatich švajčiarskych futbalových a justičných predstaviteľov. Tvrdí, že existovalo sprisahanie založené na falošných obvineniach a obchodovaní s vplyvom, ktorého cieľom bolo zabrániť mu stať sa pred desiatimi rokmi prezidentom FIFA.
Podľa vyhlásenia Platiniho hovorcu právnici zároveň podajú aj občianskoprávnu žalobu, v ktorej budú od FIFA požadovať odškodnenie. Podobné obvinenia už Platini adresoval švajčiarskym úradom v roku 2022. Nové právne kroky oznámili iba tri dni pred otvorením majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Agentúra AP dodala, že požiadala FIFA o stanovisko k Platiniho podaniam.
Infantina zvolili za prezidenta FIFA v roku 2016 ako kandidáta z radov UEFA, kde dlhé roky pôsobil ako generálny sekretár pod vedením Platiniho. Sepp Blatter odišiel z funkcie po škandále, ktorý vyplynul z vyšetrovania korupcie medzi futbalovými funkcionármi zverejneného v máji 2015. O štyri mesiace neskôr sa však Platini aj Blatter stali predmetom samostatného švajčiarskeho vyšetrovania týkajúceho sa platby vo výške dvoch miliónov švajčiarskych frankov, ktorú Platini od FIFA dostal. Prípad viedol k predčasnému odchodu oboch funkcionárov z ich pozícií.
Platini, ktorého vlani opätovne oslobodili spod obžaloby po druhom súdnom procese vo Švajčiarsku, poveril svojich právnikov v Paríži podaním trestného oznámenia na Infantina a ďalších piatich švajčiarskych futbalových a justičných predstaviteľov. Tvrdí, že existovalo sprisahanie založené na falošných obvineniach a obchodovaní s vplyvom, ktorého cieľom bolo zabrániť mu stať sa pred desiatimi rokmi prezidentom FIFA.
Podľa vyhlásenia Platiniho hovorcu právnici zároveň podajú aj občianskoprávnu žalobu, v ktorej budú od FIFA požadovať odškodnenie. Podobné obvinenia už Platini adresoval švajčiarskym úradom v roku 2022. Nové právne kroky oznámili iba tri dni pred otvorením majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Agentúra AP dodala, že požiadala FIFA o stanovisko k Platiniho podaniam.
Infantina zvolili za prezidenta FIFA v roku 2016 ako kandidáta z radov UEFA, kde dlhé roky pôsobil ako generálny sekretár pod vedením Platiniho. Sepp Blatter odišiel z funkcie po škandále, ktorý vyplynul z vyšetrovania korupcie medzi futbalovými funkcionármi zverejneného v máji 2015. O štyri mesiace neskôr sa však Platini aj Blatter stali predmetom samostatného švajčiarskeho vyšetrovania týkajúceho sa platby vo výške dvoch miliónov švajčiarskych frankov, ktorú Platini od FIFA dostal. Prípad viedol k predčasnému odchodu oboch funkcionárov z ich pozícií.