Platy hráčov NBA znížia od 15. mája o 25 percent

Washington 18. apríla (TASR) - Vedenie basketbalovej súťaže NBA a hráčska únia sa dohodli na znižovaní finančných odmien v prípade úplného zrušenia sezóny. Podľa kolektívnej zmluvy sa platy všetkých hráčov redukujú po zásahu "vyššej moci", ako sú napríklad práve pandémia alebo nariadenie vlády.



V NBA sa pre šírenie nového koronavírusu nehrá od 11. marca, no basketbalisti zatiaľ dostávajú mzdy v plnej výške, čo sa nezmení ani pri najbližšom výplatnom termíne 1. mája. "Aby sme škrty zavádzali postupne, štvrtinové zníženie začne platiť 15. mája," priniesla profiligové stanovisko agentúra AFP. Podiel odopretej mzdy sa vypočítava na základe počtu vynechaných zápasov. Ušetrené peniaze sa odložia a budú použité na budúce výplaty, ak sa ročník opäť rozbehne.



Komisár súťaže Adam Silver však majiteľom klubov povedal, že nevie, kedy a či sa ešte v tejto sezóne bude hrať. "Momentálne nemôžeme urobiť žiadne rozhodnutia a nie je ani jasné, kedy budeme môcť. Je príliš neznámych na to, aby sme mohli vypracovať časový harmonogram," uviedol Silver, podľa ktorého prichádza do úvahy jedine umiestniť celú ligu do uzavretého prostredia jedného mesta. Spomínajú sa Las Vegas, Orlando či Nassau na Bahamách.



NBA na to potrebuje prístup k rozsiahlejšiemu testovaniu. Po siedmich zverejnených prípadoch pribudli aj ďalší basketbalisti s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. "Z dôvodu ochrany súkromia už neinformujeme o výsledkoch ďalších testov," dodal Silver.