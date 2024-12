K austrálskemu tímu sa vrátil tréner Taylor: Je to pocta

Sydney 20. decembra (TASR) - Plavecký tréner Rohan Taylor bol opätovne vymenovaný za trénera austrálskej reprezentácie do olympijských hier 2028 v Los Angeles.



Päťdesiatdeväťročný kouč priviedol na OH 2020 austrálskych plavcov k rekordným 21 medailám vrátane deviatich zlatých. Tento rok na parížskych to bolo 19 cenných kokov, z toho sedem zlát. "Som poctený, že vediem olympijský cyklus pred Los Angeles a je pre mňa privilégium pracovať s ostatnými trénermi, športovcami a vynikajúcim vedením, vďaka ktorému je náš tím úspešný," citovala Taylora agentúra AFP. Jeho prvou úlohou je pripraviť tím na budúcoročné majstrovstvá sveta v Singapure a potom na Hry Commonwealthu 2026.