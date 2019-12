Rím 2. decembra (TASR) - Európsky šampionát v plávaní privíta v roku 2022 Rím. Boje o tituly sa uskutočnia v termíne od 11. do 21. augusta, informovala o tom agentúra APA. Metropola Talianska už hostila v roku 2009 svetový šampionát a ME v roku 1983. Do Ríma by malo podľa organizátorov pricestovať asi 1500 plavcov z 52 krajín.