Brit Laugher získal zlato v skokoch z 1 m dosky

ME v plaveckých športoch v Ríme - skoky do vody

ženy:



finále synchronizovaných skokoch z 3 m dosky:



1. Lena Hentschelová, Tina Punzelová (Nem.) 281,16 b, 2. Elena Bertocchiová, Chiara Pellacaniová (Tal.) 260,76, 3. Emilia Nilssonová, Elna Widerströmová 257,70 (Švéd.)



muži:



skoky z 1 m dosky:



1. Jack Laugher (V. Brit.) 413,40 b., 2. Lorenzo Marsaglia 396,25, 3. Giovanni Tocci (obaja Tal.) 386,20

Rím 18. augusta (TASR) - Nemky Lena Hentschelová a Tina Punzelová získali na ME v plaveckých športoch v Ríme zlaté medaily v synchronizovaných skokoch z 3 m dosky. Druhá menovaná tak pridala ďalšie zlato k stredajšiemu triumfu z miešaných párov v tej istej disciplíne.Finále vyhrali so ziskom 281,16 bodu, pred striebornými Taliankami Elenou Bertocchiovou a Chiarou Pellacaniovou mali náskok vyše 20 bodov. Na pódiu ich doplnili Emilia Nilssonová a Elna Widerströmová zo Švédska (257,70). Tie zviedli tesný súboj s britskou dvojicou Desharne Bent-Ashmeilová a Amy Rollinsonová, ktorá mala len o tri desatiny bodu menej.V skoku z 1 m dosky triumfoval Brit Jack Laugher so skóre 413,40 b. Najlepšiu trojku doplnili domáci reprezentanti Lorenzo Marsaglia (396,25) a Giovanni Tocci (386,20).