Kolesnikov vylepšil rekord šampionátu na 100 metrov voľným spôsobom

ME v plávaní v Budapešti - finále:



muži



100 m v.sp:

1. Kliment Kolesnikov (Rus.) 47,37 s - rekord šampionátu

2. Alessandro Miressi (Tal.) 47,45

3. Andrej Minakov (Rus.) 47,74



1500 m v.sp.:

1. Mychajlo Romančuk (Ukr.) 14:39,89 min

2. Gregorio Paltrinieri (Tal.) 14:42,91

3. Domenico Acerenza (Tal.) 14:54,36



ženy



100 m. prsia:

1. Sophie Hanssonová (Švéd.) 1:05,69 min

2. Ariana Castiglioniová 1:06,13

3. Martina Carrarová (obe Tal.) 1:06,21

Budapešť 19. mája (TASR) - Ruský plavec Kliment Kolesnikov vylepšil na ME v Budapešti rekord šampionátu na 100 metrov voľným spôsobom na 47,37 s. Trinásť rokov starý najlepší čas Francúza Alaina Bernarda z ME v Eindhovene 2008 zlepšil o 13 stotín sekundy.Dvadsaťročný Rus už na ME dvakrát vylepšil svetový rekord na 50 m znak, v najprestížnejšej plaveckej disciplíne je však od absolútneho maxima ešte ďaleko. Svetový rekord drží Brazílčan Cesar Cielo Filho z MS v Ríme 2009 a má hodnotu 46,91 s.Zlato na najdlhšej 1500-metrovej trati v bazéne získal Ukrajinec Mychajlo Romančuk v čase 14:39,89 min, na stovke prsia žien triumfovala Švédka Sophie Hanssonová za 1:05,69 min.