ME v plaveckých športoch odložili

Budapešť 20. marca (TASR) - Májové ME v plaveckých športoch v Budapešti odložili pre pandémiu koronavírusu. Oznámili to predstavitelia Európskej plaveckej ligy.



Nový termín šampionátu predbežne stanovili na 17.-30. augusta, definitívne ho majú potvrdiť koncom mája alebo začiatkom júna. V prípade jeho schválenia by sa úvodné súťaže uskutočnili iba týždeň po skončení OH 2020 v Tokiu. Informovala o tom agentúra SID.



Generálneho sekretára Slovenskej plaveckej federácie Miroslava Nowaka rozhodnutie LEN neprekvapilo. "Počítali sme s tým, že ME v plaveckých športoch v Budapešti odložia. V Európe sa pre pandémiu koronavírusu momentálne nedá vôbec trénovať, bazény sú zavreté. Príprava na suchu je pre plavcov i akvabely nedostačujúca. Bez prípravy v bazéne nemôžu podať plnohodnotný výkon," povedal pre TASR Nowak.