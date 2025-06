Slušná postúpila v Šamoríne do finále na 50 m v.sp.

Šamorín 27. júna (TASR) - Slovenská plavkyňa Lillian Slušná sa na ME do 23 rokov v Šamoríne prebojovala do piatkového večerného finále na 50 m v.sp.. V rozplavbách obsadila tretie miesto časom 25,28 sekundy. Okrem nej sa v piatkovom finálovom bloku predstavia aj Nikoleta Trníková a Olivia Ana Šprláková-Zmorová v polohových pretekoch na 400 m (19.35 h).



Slušná štartovala v 3. rozplavbe v piatej dráhe, vyhrala ju s náskokom piatich stotín pred Poľkou Juliou Maikovou a s prehľadom postúpila medzi najlepšiu osmičku. Za svojím osobným i národným maximom, ktoré dosiahla už dvakrát - v apríli v Poprade a na júnových MSR v Bratislave - zaostala o dve desatiny. Najrýchlejšia v rozplavbách bola Milou van Wijková z Holandska (24,38). „Nie som úplne spokojná s koncovkou, aj keď som neurobila žiadnu výraznejšiu chybu. Verím, že na večerné finále to doladím, zlepším ešte tempo v závere a aj čas bude lepší. Celkovo sa mi však plávalo veľmi dobre a teším sa na finále,“ uviedla pre webstránku Slovenskej plaveckej federácie 19-ročná plavkyňa, ktorú čaká finále v piatok o 18.00 h.



Ďalší slovenskí reprezentanti v rozplavbách neuspeli. Okrem Slušnej sa v krauliarskom šprinte predstavili aj ďalšie dve jej krajanky, Alexandra Hrnčárová skončila 16. (25,80) a Zora Ripková 28. (26,94).



Na 100 m prsia štartovali dve Slovenky. Nikoleta Trníková bola jedenásta (1:10,28), tesne za pozíciou druhej náhradníčky, od postupu ju delilo 1,12 s. Nina Vadovičová skončila na 16. priečke (1:11,82). Samuel Košťál obsadil v rozplavbách na 200 m motýlik časom 1:59,18 min dvanáste miesto, finálová účasť mu ušla o 55 stotín sekundy. Tibora Tišťana klasifikovali na 50 m v.sp. na 24. priečke (22,88).