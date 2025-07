Šamorín 1. júla (TASR) - Slovenský plavec Milan Vojtko postúpil do finále 200 m voľný spôsob na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne. V utorkovom prvom semifinále bol najrýchlejší časom 1:48,99 minúty.



Vojtko si v dopoludňajšej rozplavbe zlepšil osobný rekord výkonom 1:49,49 a v ten istý deň ho prekonal znova. Tento čas bol zároveň aj slovenským maximom v disciplíne, doteraz držal historický zápis od júna 2024 František Jablčník. „Toto je najkratšia disciplína, ktorú tu plávam. Veľmi ma to bavilo a všetko sa mi páčilo, je to tu pomaly ideálne. Cítil som veľkú podporu a ďakujem všetkým divákom, ktorí prišli. Chcel som vyskúšať zlepšiť svoj dopoludňajší čas a nemôžem byť spokojnejší. Súperov som síce sledoval, ale išiel som svoje preteky so svojím cieľom. Chceli sme s trénerom začať aj skončiť v dobrom tempe. Uvidíme, ako to bude vo finále, každá dvestovka je niečo nové, pretože ich neplávam veľa,“ povedal po pretekoch Vojtko, ktorý mal spomedzi všetkých šestnástich plavcov piaty najlepší čas.



Menej sa darilo jeho krajanovi Leonardovi Bergomimu v disciplíne 50 m prsia, keď obsadil v druhom semifinále siedme miesto časom 28,31 sekundy. Na najlepšiu osmičku mu chýbalo 37 stotín sekundy. „Už semifinále bol pre mňa veľký úspech. Dvakrát sa mi podarilo v jeden deň prekonať slovenský rekord, takže som s výsledkom veľmi spokojný,“ povedal Bergomi