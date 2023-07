Plávanie-MS: Ledecká môže získať 6. zlato v jednej disciplíne

Tokio 15. júla (TASR) - Američanka Katie Ledecká by si po prebiehajúcich MS v plávaní v japonskej Fukuoke rada upevnila svoje miesto v histórii športu. Ak vybojuje zlato na 800 m voľným spôsobom, tak sa stane vôbec prvou plavkyňou, ktorá získala šesť titulov majsterky sveta v jednej disciplíne.



Ledecká má už teraz na konte rekordných 22 medailí z majstrovstiev sveta. Vo Fukuoke sa najprv predstaví v disciplíne 400 m v.sp., kde doteraz triumfovala štyrikrát (2013, 2015, 2017 a 2022). V pretekoch sa stretne s austrálskou olympijskou víťazkou Ariarne Titmusovou a kanadskou svetovou rekordérkou Summer McIntoshovou. "V týchto pretekoch je veľa skvelých konkurentiek. Summer a Ariarne plávali v uplynulých dvoch rokoch neuveriteľne rýchlo. Viem, že tam budú a viem, že tam bude aj veľa ďalších súťažiacich," uviedla 19-násobná majsterka sveta.



Na prebiehajúcich MS sa predstaví aj v pretekoch na 800 m v.sp. (zlatá bola v rokoch 2013, 2015, 2017, 2019 a 2022) a na 1500 m v.sp., kde vybojovala štyri zlaté medaily (2013, 2015, 2017 a 2022). Získať šesť titulov majsterky sveta v jednej disciplíne sa zatiaľ žiadnej plavkyni nepodarilo. "Je to pekné. Či sa to stane alebo nie, je skvelé mať túto príležitosť. Snažím sa byť konzistentná. Naozaj tieto preteky milujem," citovala Ledeckú agentúra AFP.



Američanka sa tiež na budúci rok v Paríži pokúsi doplniť zbierku zlatých medailí z olympijských hier. Nevylúčila ani účasť na olympiáde v Los Angeles v roku 2028. "Môžem celkom s istotou povedať, že v roku 2024 neskončím. LA je určite v hre. V tejto chvíli to nemôžem potvrdiť úplne, ale ak stále budem milovať súťaženie aj vtedy a budem cítiť, že to moje telo dokáže, tak si myslím, že tomu dám šancu," dodala Ledecká.