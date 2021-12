Na MS v krátkom bazéne vznikli dva slovenské rekordy

Abú Zabí 16. decembra (TASR) - Majstrovstvá sveta v krátkom bazéne v Abú Zabí sa pre slovenské plávanie začali vo štvrtok dvomi národnými rekordmi. Postup do semifinále sa podaril vybojovať Andree Podmaníkovej na 50 metrov prsia.



Podmaníková postúpila z 11. miesta v novom slovenskom rekorde 30,17 s. Svoje vlastné maximum (30,36) zlepšila o 19 stotín sekundy. "Samozrejme, že sa teším, ale nejdem sa z toho zblázniť. Hranica 30-tich sekúnd sa blíži a ja sa ju budem snažiť atakovať v popoludňajšom semifinále," povedala 23-ročná odchovankyňa topoľčianskeho plávania.



Národný rekord utvoril aj ďalší účastník OH v Tokiu Richard Nagy, ktorý na 200 metrov motýlik zaplával 23. najrýchlejší čas s hodnotou 1:56,93 min. O deväť stotín tak zlepšil slovenský rekord Marcela Géryho z roku 1985.



"Bolo to ok, prvá 100-ka fajn, ľahko a celkom rýchlo, druhá to už bolo horšie. Do 400 metrov polohové preteky ešte máme pár dní, ale dúfam, že toto bol dobrý rozbeh. A čo na margo prekonania rekordu Marcela Géryho? Vzhľadom k tomu, že Géry to zaplával, keď sa moji rodičia učili na maturitu, nie je to bohvieaký úspech. Dúfam, že tento rekord vydrží tak o 35 rokov kratšie," uviedol Nagy v tlačovej správe Slovenskej plaveckej federácie (SPF).



Zo slovenských reprezentantov bola vo štvrtok v Abú Zabí v akcii aj Nikoleta Trníková, ktorá zaplávala na 400 metrov polohové preteky 18. najrýchlejší čas 4:39,77 min. Tomáš Klobučník bol v rozplavbách na 100 metrov prsia celkovo 29. s časom 59,35 s. Sabína Kupčová skončila na 200 m voľný spôsob na 26. mieste časom 2:00,28 min. Slovenská štafeta žien na 4x100m v.sp. v zložení Lillian Slušná, Zora Ripková, Sabína Kupčová a Tamara Potocká obsadila nepostupové 11. miesto (3:41,86).