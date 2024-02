Nagy čakal na polohovke lepší čas, Slušná sa v štafete vyburcovala

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenský plavec Richard Nagy považuje 13. miesto na 400 m pol. pr. z MS v Dauhe za solídne. Čakal však, že v rozplavbách dosiahne v katarskej metropole lepší výkon. V cieli mu namerali čas 4:20,76.



"Trináste miesto na svetovom šampionáte v dlhom bazéne je pekné, ale chcel som plávať výrazne lepšie. Veril som, že mám natrénované a mohol by byť z toho čas na úrovni 4:16. Vo vode som mal veľmi dobrý pocit. Mal som nejakú stratégiu, no každá 50-ka bola asi o pol sekundy horšia, ako som očakával. Februárový termín MS bol trochu zvláštny. Niektorí favoriti prišli do Dauhy z plného tréningu a mali problémy dostať sa do finále," uviedol Nagy na brífingu po návrate z Kataru.



Pre talentovanú Lilian Slušnú dopadol šampionát nad očakávanie. Na 100 m v. sp. predviedla výkon 56,01 s a obsadila 23. priečku. V sobotu postúpila spoločne s Matejom Dušom, Tiborom Tišťanom a Teresou Ivanovou do finále mix štafety na 4x100 m v.sp. Slováci v nej obsadili siedme miesto v novom národnom rekorde 3:29,88 min.



"Bola to pre mňa obrovská skúsenosť do budúcnosti. Viem, kde sa nachádzam v porovnaní s ostatnými ženami. Svoju individuálnu disciplínu som zaplávala na úrovni osobáku a v mix štafete sme sa všetci dokázali vyburcovať k super výkonom. Chcela som si tieto majstrovstvá užiť a to sa mi podarilo."



Spokojnosť neskrýval ani prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek. "Pred šampionátom sme nemali prehnané ambície. Finálové umiestnenie mix štafety považujem za veľké plus. Pozitívne hodnotím aj to, že naši reprezentanti dosiahli osem výsledkov do 20. miesta a vytvorili sedem slovenských rekordov. Potvrdili, že prišli na úvodný vrchol sezóny dobre pripravení."