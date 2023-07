Popovici vo Fukuoke vyhorel: Odraz hektického a divného roku

Fukuoka 27. júla (TASR) - Rumunský plavec David Popovici prišiel na svetový šampionát do japonskej Fukuoky v pozícii jednej z najväčších osobností podujatia, no za očakávaniami výrazne zaostal. Svetový rekordér na 100 m voľným spôsobom nielenže v kráľovskej disciplíne nedokázal obhájiť titul, no nezískal ani medailu, rovnako ako na dvojnásobnej trati. Iba 18-ročný Rumun sa však chce z neúspechu poučiť a na budúcoročnú olympiádu do Paríža prísť opäť v plnej sile.



Popovici na seba výrazne upozornil pred rokom na MS v Budapešti, kde triumfoval na krauliarskej stovke i dvojstovke ako prvý plavec od roku 1973. O mesiac neskôr na ME v Ríme navyše aj vylepšil svetový rekord v najprestížnejšej disciplíne na 46,86 s. Aj v Japonsku vyzeral byť v dobrej forme, no všetko sa zmenilo na záverečnej päťdesiatke na dvestometrovej trati. Stuhol a skončil hneď pod stupňami víťazov na 4. mieste. Na stovke vo štvrtok dopadol ešte horšie. Už do finále išiel až piatym najlepším časom 47,66 a v ňom zaplával ešte slabšie, keď po výkone 47,83 obsadil šiestu priečku. "Je dobré, že to už je za mnou. Tieto výsledky sú odrazom veľmi hektického a divného roku, ktorý mám za sebou. Už keď som na dvojstovke narazil do steny, preblesklo mi hlavou, že som mal trénovať lepšie," vysvetlil príčinu zlyhania Popovici.



Rumunský plavecký fenomén vie, čo treba urobiť, aby budúci rok prišiel pod päť olympijských kruhov v plnej sile. "Pre mňa je veľkým šťastím, že všetko, čo sa tu nepodarilo, sa dá odstrániť kvalitným tréningom. Túto sezónu to bolo hore-dolu, musím byť oveľa konzistentnejší. Budem v poriadku," sľúbil mladík.