Plavecké majstrovstvá vo Fukuoke budú v máji 2022

Fukuoka 4. mája (TASR) – Majstrovstvá sveta v plaveckých športoch sa uskutočnia v náhradnom termíne 13.-29. mája 2022 v japonskej Fukuoke. Rozhodla o tom Medzinárodná plavecká federácia (FINA).



Pôvodne sa mal šampionát konať 16. júla - 1. augusta budúceho roka, spôsobil by však kolíziu s náhradným termínom OH v Tokiu. Strešná organizácia svetového plávania pracovala s dvoma možnosťami - presunom na prelom septembra a októbra 2021 alebo na máj až jún 2022, rozhodla sa pre druhú možnosť.



"Po rozhovoroch so všetkými zúčastnenými stranami a získaní spätnej väzby od nich nepochybujeme, že toto rozhodnutie umožní vytvoriť účastníkom majstrovstiev sveta čo najlepšie podmienky," citoval oficiálny web FINA prezidenta Julia Maglioneho.