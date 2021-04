Pre SPF je šesť ľudí málo, Šulek: V pondelok sa bazény neotvoria

Košice 15. apríla (TASR) - Podľa prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Šuleka sa bazény neotvoria ani 19. apríla. Práve vtedy síce vstúpia do platnosti opatrenia povoľujúce 6 osôb na športovisku, no pre prevádzkovateľov bazénov je to nedostatočné číslo. "Za týchto okolností totiž žiadny bazén neotvorí svoju prevádzku," povedal Ivan Šulek.



Podľa prezidenta SPF je číslo 6 príliš nízke na to, aby sa prevádzkovateľom bazénov, resp. plavární oplatilo otvoriť. "Číslo šesť je pre nás rovnaké ako nula. Väčšina z bazénov je totiž prevádzkovaná mestami a mestá by v prípade ich otvorení nehospodárne zaobchádzali s majetkom daňových poplatníkov. Som preto presvedčený, že v pondelok 19. apríla sa neotvorí žiadny bazén," povedal Šulek.



Vyhovujúcim riešením by podľa neho mohol byť podobný model ako v prípade obchodov a služieb, v ktorých bude môcť byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových. "Už niekoľkokrát sme žiadali pandemickú komisiu aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), aby sme fungovali na rovnakom princípe ako obchody. To znamená mať jedného človeka na 15 metrov štvorcových, čo je pre bazény bežný pomer. Slovenské bazény sú už aj pri plnej prevádzke stratové, preto je naivné myslieť si, že niekto otvorí na tretinovú alebo desatinovú kapacitu," povedal Šulek.



Podľa prezidenta SPF je tvrdenie, že sa od nasledujúceho pondelka otvoria bazény, zavádzajúce: "Žiaľ, nikto s nami o tomto uvoľnení opatrení nekomunikoval. MŠVVaŠ SR nás oslovilo, aby sme pomohli vytvoriť Covid automat pre šport. Navrhol som počty pre uvoľňovanie v jednotlivých fázach. V bordovej fáze by to bola 30-percentná kapacita prevádzky. V červenej by to už bolo 50-percent. Myslím si, že sú to rozumné čísla, ktoré sa po prepočte približujú k tým 15 metrom štvorcovým na jednu osobu. Konečný výstup je však iný, navyše zavádzajúci. Vyjadrenie, že od pondelka môžu ísť do bazéna ľudia do počtu 6 osôb a neoveriť si, či je to realizovateľné, je zavádzanie verejnosti," zdôraznil Šulek.



Podľa SPF je na mieste obzrieť sa po riešeniach aj v zahraničí, keďže viaceré krajiny majú v bazénových športoch voľnejší režim. "Od štátneho tajomníka pre šport pána Ivana Husára som dostal odpoveď, že v tejto pandémii nie je nič logické. To ma zaráža a prekvapuje, pretože ak dokážeme spraviť výnimku pre 5 športov, ktoré mohli dlhodobo fungovať, tak sme mohli fungovať aj my. Plavecký šport je jeden z najpotrebnejších pre mnohé deti. Tú výnimku sme nechceli spraviť chaoticky, naopak, otvoriť sme chceli iba pre športové kluby a uzavreté skupiny. Tak je to aj v zahraničí. Okolité krajiny v Európe trénujú, dokonca aj súťažia. My nie."



Ivan Šulek nedávno prekonal ochorenie Covid-19 a tak odmieta, že by zľahčoval situáciu. Intenzívne však vníma aj tlak zo strany rodičov, ktorých deti už niekoľko mesiacov nemajú kde plávať. "Prísľub mám už od 15. októbra a už na to neverím. Keď nám pred Vianocami zomieralo veľa ľudí, tak som to vnímal, navyše aj ja sám som si prešiel týmto ochorením. Avšak všetky opatrenia, ktoré navrhujeme, sú v prospech zdravia našich detí a športu. Ja už len čakám, že pandémia nejako doznie. Mrzí nás, že sa na nás často obracajú rodičia detí, ktoré boli zvyknuté na pravidelný pobyt v bazéne, tréningy a pod. Je to pre nich frustrujúce a často nás s tým bombardujú. Rovnako frustrujúce je to však aj pre nás."



Podľa Ivana Šuleka je jedným z mála pozitív úspešný projekt tzv. bubliny. Tá priniesla popredným slovenským športovcom v plaveckých športoch možnosť trénovať a pripravovať sa na dôležité podujatia. "Pôvodne mala byť bublina iba v Šamoríne pre športovcov, ktorí sa pripravujú na olympiádu. Pomôcť s financovaním tejto bubliny malo aj MŠVVaŠ SR. Išlo o sumu približne 1,4 milióna eur. To však dalo od toho ruky preč a hrozilo, že táto bublina nebude. Ja som však povedal, že SPF do toho pôjde aj za cenu plného financovania a bez pomoci štátu. My sme totiž dostali nejaké peniaze na činnosť a keby sme ich nepoužili, museli by sme ich vrátiť. Obával som sa, či to finančne zvládneme. Avšak vyšlo to aj s pomocou rodičov a už sa objavujú prvé výsledky. Mali sme športovcov na medzinárodných pretekoch v Štokholme a ich výsledky ukázali, že sa zlepšili. Vsadili sme na správneho koňa a hreje ma pri srdci, že sme do toho išli a obetovali na to financie. Keby sme neotvorili bublinu, tak by to zarezalo náš šport. Dnes vďaka tomu máme športovcov, ktorí splnili limity na ME," uviedol prezident SPF.