Slovenskí plaveckí reprezentanti na Pasienkoch opäť trénovali

Na snímke plavec Adam Halas počas oficiálneho reštartu tréningov slovenských reprezentantov v plávaní 18. mája 2020 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Na snímke plavec Tomáš Klobučník počas oficiálneho reštartu tréningov slovenských reprezentantov v plávaní 18. mája 2020 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenskí plaveckí reprezentanti v pondelok absolvovali prvý tréning po dvoch mesiacoch. Za prísnych bezpečnostných podmienok strávili v bazéne na bratislavských Pasienkoch aspoň 60 minút aj Tomáš Klobučník a Andrea Podmaníková. Plavecké hnutie v spolupráci so štátnymi orgánmi teraz pracuje na tom, aby sa na Slovensku mohlo trénovať aj v ďalších bazénoch. Najreálnejšie sa javí možnosť otvoriť stredisko v Šamoríne.Kameň zo srdca spadol hlavne prezidentovi Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivanovi Šulekovi, ktorý poukazoval na to, že počas uplynulých dvoch mesiacov nečinnosti začínali slovenskí plavci výrazne strácať výkonnosť voči zahraničným konkurentom. "pripomenul Šulek na brífingu v plavárni na Pasienkoch.Prezident SPF prežíval v nedávnych dňoch hektické chvíle, no napokon sa intenzívna komunikácia so štátnymi orgánmi vyplatila. V pondelok mu k obnoveniu tréningového procesu mohol prísť pogratulovať aj nový štátny tajomník pre šport Ivan Husár.informoval Husár.Podporu športovcom prišiel vyjadriť aj viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer:Pre slovenských reprezentantov bol návrat do bazéna po dvoch mesiacoch zložitý, no potešilo ich, že konečne k nemu prišlo.prezradil svoje pocity po prvom tréningu po dlhšej dobe Klobučník.dodala Podmaníková.