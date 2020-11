Schoeman v pondelok vypovedal pre doping

Lausanne 16. novembra (TASR) – Juhoafrický plavec Roland Schoeman vypovedal pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS) v Lausanne v súvislosti s jeho dopingovým prípadom.



Pondelňajšie pojednávanie sa uskutočnilo prostredníctvom videohovoru. Na CAS sa obrátila Svetová antidopingová agentúra (WADA), ktorá nesúhlasí s ročným trestom pre Schoemana za užívanie zakázaných látok. Ten mu udelila Medzinárodná plavecká federácia. WADA chce pre štyridsaťročného plavca dvoj až štvorročný dištanc, ktorý by ho vyradil z účasti na OH 2020 v Tokiu. Verdikt CAS by mal padnúť v priebehu niekoľkých týždňov.



Schoeman sa predstavil na štyroch olympijských hrách, v roku 2004 v Aténach získal tri medaily vrátane zlata v štafete na 4x100 m voľným spôsobom.



Pozitívny test na GW501516 mal minulý rok, no tvrdí, že je nevinný a zakázaná látka sa mu dostala do tela prostredníctvom kontaminovaných prípravkov. Informovala agentúra AP.