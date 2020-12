SIA podá odvolanie proti dvojročnému trestu plavkyne Jackovej

Sydney 7. decembra (TASR) – Austrálska jednotka integrity v športe (SIA) podala v pondelok odvolanie voči dvojročnému zákazu činnosti za doping pre plavkyňu Shaynu Jackovú. Informovala o tom agentúra AP.



“Za účelom ochrany športovcov a súťaží je potrebné, aby bolo uplatňovanie Svetového antidopingového kódexu jasné a konzistentné,“ povedal výkonný riaditeľ SIA David Sharpe.



Športový arbitrážny súd (CAS) udelil 22-ročnej plavkyni v novembri dvojročný trest po tom, ako jej pred majstrovstvami sveta v roku 2019 objavili v tele zakázanú anabolickú látku ligandrol. CAS vo svojom rozsudku pripustil, že Jacková neužila látku vedome, no pred súdom sa jej to nepodarilo preukázať.



Štvornásobnej medailistke zo štafiet na MS 2017 stále hrozí až štvorročný zákaz činnosti. V takom prípade by sa rozhodla predčasne ukončiť kariéru.