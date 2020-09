Slovenky pokorili Lamanšský prieliv, Šuleka teší propagácia plávania

Bratislava 25. septembra (TASR) - Zuzana Vančová, Zuzana Jusková, Zuzana Szabóová, Táňa a Nina Chudé a Soňa Rebrová vytvorili prvú štafetu Sloveniek, ktorá preplávala Lamanšský prieliv. O historický zápis sa šestica postarala v utorok, keď 32 kilometrov z Anglicka do Francúzska pokorila za 12 hodín a 40 minút.



Štafetu odštartovala aj zavŕšila Zuzana Jusková, ktorá preplávala La Manche už v roku 2017, navyše sólovo ako prvá Slovenka. "Spomienky sa vynorili, až teraz, keď som to videla z lode, som si uvedomila, aké je to ťažké. Keď sme videli breh a vyšlo na mňa, že mám ísť plávať posledný úsek, naozaj som mala sama so sebou vnútorný emotívny problém, že je to tu zas. Všetko sa mi vrátilo naspäť, bolo to emotívnejšie, až teraz som si to uvedomila," povedala Jusková, ktorá prišla s myšlienkou slovenskej ženskej štafety práve v roku 2017: "Ostatným babám sa to takisto veľmi páči. Treba na to obrovskú guráž, no bola možnosť ísť do štafety a veľmi rýchlo sme sa spojili. Dievčatá boli šťastné, že si to mohli aspoň takto vyskúšať."







Ďalšie členky tímu vyberal predovšetkým tréner Zoltán Makai. V roku 2002 zvládol La Manche ako prvý Slovák v ére samostatnosti, bol tiež trénerom Juskovej pri jej sólovom počine a prípravu mal na starosti aj tentoraz: "Samozrejme, veril som im, asi pred dvoma mesiacmi sme absolvovali test na Palcmanskej Maši. Dievčatá išli obdobnú simuláciu, každá plávala po dve hodiny s pauzou štyroch, piatich hodín. Voda mala 16 stupňova Celzia, fúkalo, začínalo sa v šere. Každá vedela, aký objem kilometrov má mesačne naplávať, potrebné bolo natrénovať dostatočnú otužilosť. V našich podmienkach sa ťažko pripravuje na veľké morské vlny, meter a viac, ktoré ich v posledných dvoch hodinách postihli. Väčšinou sa chodí v máji do Chorvátska, v tejto situácii sa nám to nepodarilo, riešilo sa to testom na Palcmanskej Maši."



Najmladšou členkou štafety bola 22-ročná Nina Chudá, ktorá sa na dobrodružstvo vydala spoločne s mamou Táňou Chudou. "Bolo to úžasné, bola som veľmi vďačná, že mamina tam bola so mnou. Ona mi povedala, že pre to musím niečo obetovať, aby sme to zaplávali. Držala nado mnou prísnu ruku, že musím ísť do studenej vody, aj čo sa týkalo plaveckých tréningov. Študujem na vysokej škole a nie vždy bolo ľahké vstať po diskotéke a ísť trénovať. Mala som v hlave, že sme v tomu spolu, a nedá sa vzdať," uviedla N. Chudá a T. Chudá dodala: "Užili sme si to spoločne, tréningy aj súťaže. Je to veľmi zaujímavé, veľmi sme sa na to pripravovali a užili sme si to."



Šestici zložil na piatkovej tlačovej konferencii poklonu aj prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek: "V prvom rade je to propagácia plaveckých športov. Som veľmi rád, že sa im to podarilo, že došli šťastne až do cieľa. Teším sa aj z toho, že sú naše členky a bývalé plavkyne."