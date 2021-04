Slovensko bude reprezentovať na Swim Open Stockholm desať pretekárov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Budúcotýždňový plavecký míting Swim Open Stockholm bude mať početné slovenské zastúpenie. Tradičné podujatie sa vo švédskej metropole uskutoční od 8. do 11. apríla, pod taktovkou trénerov Karela Procházku, Mateja Kuchára a Michala Knihára sa tam predstaví desať slovenských reprezentantov.



V menoslove figurujú Tomáš Klobučník, Alex Kušík, Marián Dragúň, Tomáš Peciar, Lukáš Kalník, Martina Cibulková, Emma Marušáková, Zora Ripková, Laura Benková a Nina Vadovičová. Desiatka účastníkov odcestuje na sever Európy v utorok. "Vzhľadom na fakt, že prvé prihlášky išli do švédskeho Štokholmu v prvej polovici januára, tak som predpokladal, že pôvodná nominácia sa bude meniť. Našťastie bol organizátor veľmi ústretový a vzhľadom na 'Covid- 19' situáciu nám povolil vymeniť pretekárov, takpovediac kus za kus. Pôvodnú zostavu sme dopĺňali na základe aktuálnej formy pretekárov, ktorú preukázali na februárových kontrolných pretekoch a VC Slovenska v Šamoríne. Našťastie bolo z čoho vyberať," uviedol na webe Slovenskej plaveckej federácie hlavný tréner Slovákov Karel Procházka.



Prípravu plavcov na sezónu výrazne zasiahla pandémia, viac ako polovica pretekárov musela uplynulý mesiac absolvovať karanténu. Aj preto Procházku mrzí, že sa reprezentantom neušlo očkovanie. Napriek tomu dúfa, že sa im podarí vo Švédsku dosiahnuť dobré výsledky: "Veľmi si želám, aby si naši plavci zaplávali osobné rekordy. Prípadne, aby sa im podarilo splniť nejaký limit na blížiace sa májové ME v Budapešti. Ťažko sa mi objektívne hodnotí ich príprava. V podstate, väčšinu z nich podrobnejšie sledujem od decembra minulého roku, keď nás pustili do bubliny v Šamoríne. Mnohí sa ešte nespamätali z minuloročnej niekoľkomesačnej 'štátnej odstávky'. A keď sa zdalo, že už sa to pomaly zlepšuje, tak začali jeden po druhom chorieť na Covid-19. Veľmi ma to hnevá, pretože sme sa od začiatku roka snažili vybaviť očkovanie, žiaľ priority v tomto štáte sú niekde inde. Už našťastie v tomto smere svitá na lepšie časy, ale odhadujem, že pre štvrtinu juniorskej a seniorskej reprezentácie je už neskoro. A to som ešte optimista. V tíme máme ale veľkých bojovníkov a verím, že sa napriek uvedenému viacerí presadia."