Plavkyňa Trníková 11. na 400 m polohové preteky, nepostúpila do finále

Rím 13. augusta (TASR) - Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková sa na ME v Ríme neprebojovala do finále v disciplíne 400 m polohové preteky. V sobotňajších rozplavbách skončila časom 4:49,41 min celkovo na 11. mieste, za najlepšou Maďarkou Viktóriou Mihályváriovou-Farkasovou zaostala o 8,40 s. Vo svojej rozplavbe finišovala na šiestej pozícii.



K finálovej miestenke pritom stačilo aj 9. miesto. Trojnásobná olympijská šampiónka Maďarka Katinka Hosszúová totiž skončila na štvrtej priečke, ale nepostúpila do boja o medaily. Pred ňou skončili krajanky Mihályváriová-Farkasová a Zsuzsanna Jakabosová, pričom z každej krajiny sa mohli prebojovať do osemčlenného finále len dve zástupkyne. Trníková zostala o dve priečky pod čiarou a stala sa druhou náhradníčkou. K postupu jej chýbalo 1,38 s.



Neuspela ani Tamara Potocká, ktorá skončila na 50 m znak časom 29,67 s na 29. mieste a neprebojovala sa do večerného semifinále. Adam Halas obsadil v rozplavbách na 100 m motýlik 43. priečku (54,77).