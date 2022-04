Plávanie: Trníková na ME v novom slovenskom rekorde na 400 m

Eindhoven 9. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka v plávaní Nikoleta Trníková vytvorila v sobotu na kvalifikačnom FINA mítingu v holandskom Eindhovene nový národný rekord na 400 m polohové preteky časom 4:48,72 minúty. Zaistila si ním nielen víťazstvo na podujatí, ale aj limity na svetový šampionát v Budapešti (18. júna až 3. júla), resp. majstrovstvá Európy v Ríme (11. až 21. augusta).



Trníková vylepšila vlastné slovenské maximum z roku 2019 v Kazani (4:50,29). Už v piatok v holandskom Eindhovene obsadila v piatkovom finále na 200 metrov prsia druhé miesto časom 2:28,68 min, čím si ako prvá zo slovenských reprezentantov zabezpečila limity na MS a ME. V nedeľu ešte absolvuje polohovku na 200 m. Informovala o tom Slovenská plavecká federácia (SPF) v tlačovej správe.



"Som naozaj veľmi rada, takéto niečo som nečakala. Veľmi sa teším z toho, že sa mi podarilo čas stlačiť pod 4 minúty a 50 sekúnd," povedala po rekorde členka považskobystrického plaveckého oddielu. Spokojnosť neskrýval ani Trníkovej tréner Karel Procházka: "Tiež som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo pokoriť čas 4:50 min a konečne sme mali po februárovom covide trošku priestor a čas na to, aby sme sa systematicky pripravovali a aby sme sa dostali do správneho tréningového režimu, ktorý tak potrebujeme. Som rád, že sme si vybrali tieto kvalitné preteky a že tu môžeme v slušnej konkurencii pretekať, aj to nám koniec-koncov pomáha. Sme na dobrej ceste a verím, že do ďalších pretekov to bude ešte lepšie."