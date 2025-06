V Šamoríne bude 1. európsky dvojšampionát

Šamorín 4. júna (TASR) - Slovensko vôbec po prvý raz v histórii usporiada vrcholné európske plavecké podujatie a to hneď historický dvojšampionát. V Šamoríne sa 26.-28. júna najskôr uskutočnia ME do 23 rokov a následne od 1. do 6. júla ME do 18 rokov. Na slovensko zavíta aj rumunský olympijský šampión David Popoviči. Domácim želiezkom bude Tamara Potocká, účastníčka OH 2024 v Paríži.



„Je to naozaj veľké sústo. No máme profesionálny a skúsený tím. Preto verím, že to všetko zvládneme a dokážeme, že sa to dá. Z nášho pohľadu navyše ide o filozofiu spájania týchto dvoch dôležitých mládežníckych kategórii,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy Ivana Langeová, generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie (SPF).



Európsky plavecký šampionát do 23 rokov usporiadajú len po druhý raz v histórii. „Nám ide o to, aby sa takéto podujatie pevne usadilo v kalendároch European aquatics. Našim cieľom je, aby tento koncept prebrala svetová plavecká federácia World aquatics, Pri tej obrovskej konkurencii, akú dnešné svetové plávanie ponúka, totiž neraz prichádza demotivácia aj u tých najlepších juniorov. Z nášho pohľadu je preto táto medzikategória do 23 rokov mimoriadne dôležitá a môže nám pomôcť v tom, aby pri plávaní zostalo čo najviac reprezentantov,“ zdôraznila Langeová.



Na podujatiach v Šamoríne sa podľa slov bývalej slovenskej reprezentantky predstaví aj niekoľko hviezd súčasného svetového plávania. „Pre Davida Popovičiho to bude prvé veľké podujatie po olympijských hrách a u nás si otestuje formu pred letným svetovým šampionátom v Singapure. Okrem toho pricestuje aj portugalský majster sveta Diogo Ribeiro a štartovať bude aj mnohonásobná európska šampiónka Eneli Jefimová z Estónska. A tešíme sa čo v bazéne predvedie nemecký talent Sven Schwarz. Na nedávnych majstrovstvách Nemecka totiž zaplával na 800 m voľným spôsobom európsky rekord a týmto časom by bral na parížskej olympiáde zlato."