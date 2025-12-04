< sekcia Šport
Plávanie: Z rozplávb postúpili Trníková a aj štafeta SR 4 x 50 m v.sp.
Autor TASR
Lublin 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Nikoleta Trníková postúpila do semifinále 200 m znak na ME v krátkom bazéne. Vo štvrtkových rozplavbách sa umiestnila na 14. mieste s časom 2:44,88 min. Za najrýchlejšou Angharad Evansovou z Veľkej Británie zaostala o 4,05 sekundy. Z rozplavieb postúpila aj slovenská štafeta na 4 x 50 m voľným spôsobom.
Štvorica Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová dosiahla čas 1:31,25, ktorý bol ôsmy v poradí rozplávb. S časom 1:31,25 sa umiestnila na 8. postupovom mieste. Za Poľskom zaostala o 1,98 sekundy.
Alexandra Hrnčárová a Terézia Horváthová nepostúpili z rozplávb na 100 m znak. V rovnakej fáze šampionátu skončil aj Samuel Košťál v disciplíne 100 m motýlik.
