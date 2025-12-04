Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Šport

Plávanie: Z rozplávb postúpili Trníková a aj štafeta SR 4 x 50 m v.sp.

.
Na archívnej snímke plavkyňa Nikoleta Trníková. Foto: TASR Jakub Kotian

Štvorica Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová dosiahla čas 1:31,25, ktorý bol ôsmy v poradí rozplávb. S časom 1:31,25 sa umiestnila na 8. postupovom mieste.

Autor TASR
Lublin 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Nikoleta Trníková postúpila do semifinále 200 m znak na ME v krátkom bazéne. Vo štvrtkových rozplavbách sa umiestnila na 14. mieste s časom 2:44,88 min. Za najrýchlejšou Angharad Evansovou z Veľkej Británie zaostala o 4,05 sekundy. Z rozplavieb postúpila aj slovenská štafeta na 4 x 50 m voľným spôsobom.

Štvorica Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová dosiahla čas 1:31,25, ktorý bol ôsmy v poradí rozplávb. S časom 1:31,25 sa umiestnila na 8. postupovom mieste. Za Poľskom zaostala o 1,98 sekundy.

Alexandra Hrnčárová a Terézia Horváthová nepostúpili z rozplávb na 100 m znak. V rovnakej fáze šampionátu skončil aj Samuel Košťál v disciplíne 100 m motýlik.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne