Plavci hlásia koronavírus v šamorínskej bubline, sprísnia opatrenia

Bratislava 26. januára (TASR) - Pôsobenie slovenských športovcov v rámci projektu Karanténneho centra pre vrcholový šport v tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne je ohrozené. Viacero športovcov v ňom malo pozitívne testy na koronavírus a tzv. "bubline" hrozí zrušenie. Momentálne je "bublina" pozastavená a vedenie Slovenskej plaveckej federácie (SPF) dúfa, že sa od štvrtka opäť rozbehne za ešte prísnejších podmienok.



V bezpečnej a kontrolovanej zóne na ubytovanie, stravovanie a športovú prípravu platia mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Napriek tomu sa ochorenie COVID-19 potvrdilo u niektorých plavcov, paralympionikov, jednej akvabely a jednej gymnastky.



"Včera sa nám v bubline objavili pozitívni športovci. Veľmi nás to mrzí. Prvých 30 dní sme mali bez jediného problému. Do 25. januára bolo 1083 prenocovaní a nič sa nestalo. Až v nedeľu jeden z chlapcov, ktorý bol od 1. januára v bubline a nemal sa kde nakaziť, povedal, že má príznaky. V pondelok ráno sa vykonali antigénové testy všetkých a objavili sa dva nové prípady. Všetkých 150 účastníkov sme následne pretestovali PCR testami a objavilo sa ešte niekoľko pozitívnych prípadov, väčšinou to boli plavci z Dukly. Boli aj prípady medzi telesne postihnutými plavcami, ktorí nastúpili do bubliny 14. januára, a ešte jeden prípad akvabely a gymnastky. Okamžite sme športovcov poslali do domácej karantény. Celé stredisko sa musí vydezinfikovať a prijať ešte prísnejšie opatrenia. Nemôžeme si dovoliť stratiť toto jediné stredisko prípravy," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii prezident SPF Ivan Šulek. Pozitívne prípady koronavírusu v olympijskom tréningovom centre by mohli mať za následok zrušenie alebo prerušenie "bubliny" v Šamoríne.



Na TK sa Šulek venoval aj akútnej téme permanentného uzavretia bazénov na Slovensku. Štátne orgány odmietli v týchto dňoch ešte pred prípadmi v Šamoríne otvorenie druhej, respektíve tretej bubliny pre SPF. "Sme rozhorčení nad faktom, že nemáme prístup k svojim športoviskám. Zvlášť, keď sa pripravujeme na OH a potrebujeme absolvovať tréningy aj súťaže. Nemáme to však kde robiť. Úrad hlavného hygienika nám síce s pompou oznámil, že je tu dekrét športovca, ale bazény sú zavreté. Sú tu aj individuálne športy okrem kolektívnych a tie nemajú vytvorené podmienky na športovanie. Tak ako futbalista potrebuje loptu či hokejista puk, my potrebujeme vodu. V Šamoríne sú bazény plne vyťažené a navyše je to finančne náročné. Pomáhajú rodičia plavcov a nie štát. Mali sme tiež súhlas na bublinu pre vodných pólistov v Novákoch, no zrazu v deň, keď už mali športovci za sebou PCR testy, dostali sme od hlavného hygienika inštrukcie, že musíme čakať až do 7. februára, keď sa skončí núdzový stav. Takže si to poriadne protirečí," neskrýval rozhorčenie nad verdiktmi ústredných štátnych orgánov Šulek.