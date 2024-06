Plavec Duša postúpil v Belehrade do semifinále na 50 m voľným spôsobom

Belehrad 22. júna (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša postúpil na ME v Belehrade do semifinále disciplíny 50 m voľným spôsobom. V rozplavbe zaplával čas 22,27 s a obsadil 16. miesto.



Na prsiarskej päťdesiatke sa medzi najlepšiu šestnástku nedostala ani jedna z dvoch slovenských reprezentantiek, Andrea Podmaníková dohmatla celkovo na 21. mieste za 32,28, Nikoleta Trníková bola 26. výkonom 32,95. Richard Nagy skončil na 200 m polohové preteky na 25. mieste časom 2:04,89 min a tiež sa nedostal do semifinále, Františka Jablčníka v rovnakej disciplíne diskvalifikovali. Slováci sa pôvodne prihlásili aj na štafetu 4x200 m voľným spôsobom, no napokon nenastúpili.