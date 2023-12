Plavec Nagy nepostúpil do finále 200 m polohové preteky

ženy

Otopeni 7. decembra (TASR) - Slovenské plavkyne Andrea Podmaníková a Nikoleta Trníková postúpili do finále 200 m prsia na ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. Vo štvrtkovom semifinále obsadili šieste a siedme miesto so stratou 4,32, respektíve 4,45 sekundy na najrýchlejšiu Holanďanku Tes Schoutenovú.Menej sa darilo ich krajanom - Richard Nagy nepostúpil medzi najlepšiu osmičku na 200 m polohové preteky. V semifinále obsadil 12. miesto časom 1:57,99 minúty a na postupovú osmičku stratil 1,87 sekundy. Za najrýchlejším Duncanom Scottom z Veľkej Británie zaostal o 6,09 sekundy. Ďalší Slovák Samuel Košťál sa predstavil medzi najlepšou šestnástkou na 200 m motýlik. Obsadil pätnáste miesto a postup mu ušiel o 3,78 sekundy.Vo štvrtok boli na programe aj finálové preteky. Na 50 metrov voľný spôsob triumfoval Brit Benajmin Porud a jeho krajanka Medi Harrisová zas získala titul na 200 m znak. V motýliku sa z triumfu na rovnakej vzdialenosti tešila Angelina Köhlerová z Nemecka. Ďalší zástupca z Britských ostrovov, Ír Daniel Wiffen vyhral preteky na 1500 m voľný spôsob a v treťom mužskom štvrtkovom finále bol najrýchlejší Arno Kamminga. Holanďan získal zlato na 100 m prsia.O jedno finále viac mali ženy. Francúzky Charlotte Bonnetová a Beryl Gastaldellová brali prvé dve miesta v polohových pretekoch na 100 metrov. V štafete 4x50 metrov polohové preteky triumfovalo švédske kvarteto Louise a Sophie Hanssonové, Sara Juneviková a Michelle Colemanová časom 1:43,26.