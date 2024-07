Plavkyňa Huskeová získala zlato na 100 m motýlika

plávanie - ženy



100 m motýlik - finále:



1. Torri Huskeová 55,59 s, 2. Gretchen Walshová (obe USA) 55,63, 3. Jü-fej Čang (Čína) 56,21, 4. Angelina Köhlerová (Nem.) 56,42, 5. Margaret Mac Neilová (Kan.) 56,44, 6. Emma McKeonová (Austr.) 56,93, 7. Mizuki Hirajová (Jap.) 57,19, 8. Louise Hanssonová (Švéd.) 57,34

Paríž 28. júla (TASR) - Americká plavkyňa Torri Huskeová získala na OH v Paríži zlatú medailu na 100 m motýlik. V nedeľnom finále dosiahla čas 55,59 sekundy, ktorý bol o štyri stotiny lepší než jej krajanky Gretchen Walschovej. Bronz si odniesla Číňanka Jü-fej Čang, ktorá zaostala za víťazkou o 62 stotín.Majsterka sveta z roku 2022 Huskeová získala prvé invididuálne plavecké zlato pre USA na OH 2024. Walshová vytvorila v sobotňajšom semifinále olympijský rekord s časom 55,38, ktorý by jej vo finále zabezpečil zlato.