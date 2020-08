Plavkyňa Ikeeová po prekonaní leukémie prvýkrát pretekala

Tokio 29. augusta (TASR) - Japonská plavkyňa Rikako Ikeeová absolvoval prvé preteky po prekonaní leukémie. Dvadsaťročnej medailistke z MS 2016 diagnostikovali zhubné ochorenie minulý rok, po desaťmesačnej liečbe sa v sobotu predstavila na podujatí v Tokiu a časom 26,32 sekundy sa kvalifikovala na národný univerzitný šampionát.



"Chcela som si to iba užiť, nad výsledkom som nerozmýšľala. Bola som nervózna, ale dosiahla som dobrý čas. Už len to, že tu môžem byť ma robí šťastnou," povedala Ikeeová po absolvovaní pretekov na 50 metrov voľným spôsobom. Informovala o tom agentúra APF.



Ikeeová, ktorá na MS 2016 získala tri bronzové medaily, mala byť favoritkou na 100 m motýlik na tohtoročných domácich OH v Tokiu. Tie však preložili a jej účasť na budúcoročných hrách zatiaľ nie je istá.