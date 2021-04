Plavkyňa Ikeeová sa po prekonaní leukémie kvalifikovala do Tokia

Tokio 4. apríla (TASR) - Japonská plavkyňa Rikako Ikeeová sa kvalifikovala na tohtoročné domáce olympijské hry. Dvadsaťročnej pretekárke sa to podarilo dva roky po tom, ako jej diagnostikovali leukémiu.



Ikeeová triumfovala na národnom šampionáte v Tokiu v jej obľúbenej disciplíne 100 m motýlik časom 57,77 sekundy. Ten síce nestačil na individuálnu kvalifikáciu, ale zaistil jej miesto v polohovej štafete. "Po semifinále som si nemyslela, že by som mohla dosiahnuť taký čas. V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi som si nedôverovala, ale ukázalo sa, že keď tvrdo pracujete, dočkáte sa odmeny," citoval dojatú Ikeeovú portál olympicchannel.com.



V Riu de Janeiro pred piatimi rokmi obsadila na 100 m motýlik piate miesto, na konte má aj tri bronzové medaily z MS a pred ochorením ju považovali za veľkú ašpirantku na olympijskú medailu: "Tieto preteky mi dodali veľkú sebadôveru, mám na tomto mítingu pred sebou ešte tri súťaže a určite chcem zabojovať," povedala Ikeeová, ktorá by sa ešte mala predstaviť na 50 a 100 m voľne a v neolympijskej disciplíne 50 m motýlik.