Plavkyňa Ikeeová sa predstaví v Paríži v pretekoch na 100 m motýlik

Tokio 28. marca (TASR) - Japonská plavkyňa Rikako Ikeeová bude štartovať na olympijských hrách v Paríži (od 26. júla do 11. augusta). Dvadsaťtriročná športovkyňa zvádzala v uplynulom období ťažký boj s leukémiou, pod piatimi kruhmi bude súťažiť v disciplíne 100 metrov motýlik.



Japonská plavecká federácia oznámila v stredu 27-členný tím, ktorý bude štartovať vo Francúzsku. Ikeeová pred tromi rokmi chýbala na OH v Tokiu v individuálnych pretekoch, štartovala len v tímových pretekoch voľným spôsobom a v polohovej štafete.



Začiatkom roka 2019 jej diagnostikovali leukémiu a strávila približne 10 mesiacov v nemocnici. Do súťaže sa vrátila až v auguste 2020 a neuveriteľný návrat zavŕšila víťazstvom na 100 m voľným spôsobom a 100 m motýlik na olympijskej kvalifikácii 2021. Jej časy však neboli dostatočne rýchle na to, aby sa kvalifikovala na individuálne preteky. Teraz si Ikeeová zaistila štart 2. miestom na 100 m motýlik v domácej kvalifikácii. Za sebou nechala o 0,01 sekundy Matsumoto Šihovú. "Myslím si, že to boli moje dlhé ruky, ktoré mi zaistili, že som sa dotkla dosky ako druhá. Boh bol dnes na mojej strane," citoval Japonku portál olympics.com. V pretekoch triumfovala 17-ročná Haiari Mazukiová v čase 56,91. Je jednou z niekoľkých talentovaných japonských tínedžerov v tíme. Do Paríža mieria aj Mio Naritová (17) a Tomoyuki Matsušita (18). "Som rád, že tentoraz sa do národného tímu dostalo veľa veteránov a mladých talentov. Dúfam, že ich v Paríži uvidím na pódiu s japonskou národnou vlajkou na pleciach," uviedol pre japonské médiá šéf plaveckej federácie Daiči Suzuki.