Plavkyňa Ledecká prekonala Phelpsa, McKeownová so znakárskym triple

finálové výsledky - sobota:



muži



50 m voľný spôsob:



1. Cameron McEvoy (Austr.) 21,06 s, Jack Alexy (USA) 21,57, 3. Benjamin Proud (V. Brit.) 21,58, 4. Isaac Cooper (Austr.) 21,70, 5. Ryan Held (USA) 21,72, 6. Jordan Crooks (Kajman. o.) 21,73, 7. Kristian Gkolomeev (Gréc.) 21,82, 8. Leonardo Deplano (Tal.) 21,92



100 m motýlik:



1. Maxime Grousset (Fr.) 50,14, 2. Joshua Liendo (Kan.) 50,34, 3. Dare Rose (USA) 50,46, 4. Matthew Temple (Austr.) 50,81, 5. Nyls Korstanje (Hol.) 51,05, 6. Kacuhiro Macumoto (Jap.) 51,20, 7. Noe Ponti (Švaj.) 51,23, 8. Gal Cohen Groumi (Izr.) 51,32



ženy



50 m motýlik:



1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 24,77, 2. Jü-fej-Čang (Čína) 25,05, Gretchen Walshová (USA) 25,46, 4. Farida Osmanová (Eg.) 25,62, 5. Torri Huskeová (USA) 25,64, 6. Sara Juneviková (Švéd.) 25,74, 7. Rikako Ikeeová (Jap.) 25,78, 8. Melanie Heniqueová (Fr.) 25,80



200 m znak:



1. Kaylee McKeownová (Aus.) 2:03,85 min, 2. Regan Smithová (USA) 2:04,94, 3. Sü-wej Pcheng (Čína) 2:06,74, 4. Katie Shanahanová (V. Brit.) 2:07,45, 5. Kylie Masseová (Kan.) 2:07,52, 6. Rhyan Whitová (USA) 2:08,43, 7. Laura Bernatová (Poľ.) 2:10,68, 8. Jenna Forresterová (Austr.) 2:11,44



800 m voľný spôsob:



1. Katie Ledecká (USA) 8:08,87, 2. Ping-ťie Li (Čína) 8:13,31, 3. Ariarne Titmusová (Austr.) 8:13,59, 4. Simona Quadarellová (Tal.) 8:16,46, 5. Isabel Goseová (Nem.) 8:17,95, 6. Jillian Coxová (USA) 8:19,73, 7. Lani Pallisterová (Austr.) 8:21,33, 8. Erika Fairweatherová (N. Zél.) 8:28,21



mix štafeta



4x100 m voľný spôsob:



1. Austrália (Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jacková, Mollie O'Callaghanová) 3,18,83 min - svetový rekord, 2. USA 3:20,82, 3. Veľká Británia 3:21,68, 4. Kanada 3:23,82, 5. Taliansko 3:24,53, 6. Brazília 3:25,21, 7. Japonsko 3:26,96, 8. Nemecko 3:27,18

Fukuoka 29. júla (TASR) - Americká plavkyňa Katie Ledecká vybojovala v japonskej Fukuoke šestnáste individuálne zlato na MS a prekonala rekord krajana Michaela Phelpsa. V sobotu triumfovala časom 8:08,87 min. na 800 m voľným spôsobom a ako prvá v histórii získala v rovnakej disciplíne šesť titulov majsterky sveta za sebou. Austrálčanka Kaylee McKeownová dosiahla víťazstvom na 200 m znak triple, predtým uspela aj na vzdialenostiach na 50 a 100 m.Ledecká je v tejto disciplíne takisto držiteľka troch zlatých olympijských medailí (2012, 2016, 2020) a vo veku 26 rokov si v dlhom bazéne pripísala už 21. majstrovský titul. Okrem toho päťkrát obsadila aj striebornú priečku. Pred striebornou Ping-ťie Li mala v cieli náskok 4,44 sekundy. Číňanka zviedla tesný súboj o druhú pozíciu s Austrálčankou Ariarne Titmusovou (+4,72)." uviedla podľa AFP Ledecká, ktorá sa vyjadrila aj k rekordu: "Vo všetkých mojich disciplínach sú naozaj skvelé súperky. Vždy je to boj a sú to skvelé preteky. Viem, že zakaždým musím podať to najlepšie, čo vo mne je." Američanka získala vo Fukuoke aj zlato na 1500 m voľným spôsobom.Austrálski plavci vytvorili nový svetový rekord v miešanej štafete 4x100 m voľným spôsobom. Kvarteto v zložení Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jacková, Mollie O'Callaghanová triumfovalo v sobotnom finále časom 3,18,83 minúty. Prekonali doterajšie vlastné maximum, ktoré zaplávali na minuloročnom šampionáte v Budapešti (3:19,38), zlepšili ho o 55 stotín sekundy. Striebro získali Američania (+1,99) a bronz patril reprezentantom Veľkej Británie (+2,85). Bol to už tretí svetový rekord, ktorý austrálska štafeta vytvorila v Japonsku. O'Callaghanová bola členkou všetkých troch tímov a vytvorila aj individuálny svetový rekord na 200 m voľným spôsobom.Austrálčan Cameron McEvoy triumfoval výkonom 21,06 sekundy v pretekoch na 50 m voľný spôsob na MS v japonskej Fukuoke. Piaty najlepším časom histórie získal prvý titul majstra sveta v dlhom bazéne, okrem toho má na svojom konte ešte štyri strieborné a dve bronzové medaily. Striebro si vybojoval Američan Jack Alexy (+0,51 s) a o stotinku za ním skončil Benjamin Proud z Veľkej Británie.Francúz Maxime Grousset rovnako získal prvé zlato na svetovom šampionáte, keď vo finále na 100 m motýlik zvíťazil s časom 50,14. Grousset tak nadviazal na bronzové priečky z disciplín 100 m voľným spôsobom a 50 motýlik. Druhý skončil Kanaďan Joshua Liendo so stratou 20 stotín sekundy a tretí bol Američan Dare Rose (+0,32).Švédka Sarah Sjöströmová zvíťazila časom 24,77 sekundy v pretekoch na 50 m motýlik. V tejto neolympijskej disciplíne získala zlato na piatom svetovom šampionáte za sebou. Druhá skončila Jü-fej-Čang z Číny (+0,28 s) a bronz vybojovala Američanka Gretchen Walshová (+0,69). Pre Sjöströmovú to bola 20. individuálna medaila na MS, čím sa vyrovnala Američanovi Phelpsovi. Švédka v sobotu zapláva aj nový svetový rekord na 50 m voľným spôsobom. V semifinále triumfovala časom 23,61 sekúnd a o 6 stotín zlepšila vlastné svetové maximum, ktoré zaplávala na MS 2017 v Budapešti.V predposledný deň súťaží v bazénovom plávaní padol aj celkovo deviaty a šiesty individuálny rekord. Litovčanka Ruta Meilutyteová vyrovnala v sobotnom semifinále na 50 m prsia časom 29,30 sekúnd výkon Talianky Benedetty Pilatovej z ME 2020 v Budapešti.Ženský znak na 200 m patril Austrálčanke McKeownovej, ktorá ako prvá žena na MS dosiahla triple v znakárskych disciplínach (predtým aj na 50 a 100 m). Druhá skončila opäť Američanka Regan Smithová (+1,09 s) a bronz získala Sü-wej Pcheng z Číny (+2,89).