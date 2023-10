Plavkyňa Trníková prekonala v Berlíne osobák, zaistila si MS aj ME

Berlín 9. októbra (TASR) - Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková skončila siedma na 200 metrov prsia vo finále Svetového pohára v Berlíne. Dvadsaťjedenročná reprezentantka zaplávala v tejto disciplíne osobný rekord 2:28,04 min už v prvom kole a následne ho vylepšila vo finále na 2:27,98. Zároveň potvrdila limit pre februárové MS v Dauhe a ako prvá Slovenka si zabezpečila májové ME.



Trníková skončila siedma taktiež vo finále na 400 metrov polohové preteky časom 4:52,16 min a aj v tejto disciplíne si vybojovala miestenku na ME. V doplnkových pretekoch 100 metrov prsia sa umiestnila na 12. mieste a dosiahla výkon 1:11,31. V disciplíne 200 m polohové preteky si vyplávala 11. miesto časom 2:19,00.



Zároveň dosiahla métu 827 bodov FINA a splnila tak kritériá pre zaradenie do budúcoročného Elite tímu Slovenskej plaveckej federácie (SPF). Na podujatí štartovala aj ďalšia Slovenka Laura Benková, ktorá sa predstavila postupne vo všetkých disciplínach na voľný spôsob.