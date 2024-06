Plavkyňa Walshová prekonala svetový rekord na 100 metrov motýlik

Indianapolis 16. júna (TASR) - Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala svetový rekord na 100 metrov motýlik. V semifinále americkej internej olympijskej kvalifikácii v Indianapolise dosiahla čas 55,18 sekundy, čím prekonala o tri desatiny doterajšiu držiteľku Sarah Sjöströmová. Švédka ho zaznamenala vo finále OH 2016 v Riu de Janeiro a získala zlatú medailu.



"Vedela som len, že chcem dosiahnuť rýchly čas a teraz som držiteľka svetového rekordu. Nevedela som, že idem tak rýchlo," uviedla Walshová podľa AP. V nedeľu ju čaká finále v boji o miestenku do Paríža. Jej súperkami budú medailistky z predchádzajúcej OH, Torri Huskeová, Claire Curzanová i Regan Smithová.