Plavkyne SR postúpili do finále štafety 4x50 m kraul na ME

Otopeni 5. decembra (TASR) - Slovenská ženská štafeta na 4x50 m voľným spôsobom postúpila v pondelok do finále na plaveckých ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. Štvorica Lillian Slušná, Tamara Potocká, Alexandra Hrnčárová a Andrea Podmaníková dosiahla v rozplavbe čas 1:38,52 min a obsadila celkovo 5. miesto. S prehľadom sa tak dostala medzi finálovú osmičku. Najrýchlejšie boli Britky za 1:36,92.



Andrea Podmaníková postúpila v dopoludňajšom programe prvého dňa podujatia do semifinále v disciplíne 100 m prsia. Vo 4. rozplavbe dohmatla v čase 1:06,07 min a obsadila celkovo 12. priečku. Najrýchlejší čas dosiahla Estónka Eneli Jefimovová (1:04,28).



Lilian Slušná je prvou náhradníčkou pre semifinále na 50 m voľným spôsobom, v rozplavbách skončila na 18. mieste v čase 24,69 s. Alexandra Hrnčárová obsadila v tej istej disciplíne 29. miesto výkonom 25,10. Nikoleta Trníková skončila na 400 m polohové preteky na konečnom 11. mieste, v rozplavbách zaznamenala čas 4:41,16 min. V tejto disciplíne sa semifinále nepláva, Trníková môže ešte dúfať vo finále ako druhá náhradníčka.



Medzi mužmi sa zo Slovákov predstavil Adam Halas na stovke motýlik. Patrilo mu konečné 24. miesto časom 52,99.