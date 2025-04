Play off NHL odštartuje v noci na nedeľu

Program 1. kola play off



VÝCHODNÁ KONFERENCIA



Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, termíny zápasov: 21.4. o 1.00 SELČ, 23.4. o 1.30 h, 25.4. o 1.00 h, 27.4. o 1.00 h, prípadne 29.4., 1.5. a 3.5.



Tampa Bay Lightning /ČERNÁK/ - Florida Panthers: 23.4. o 2.30, 25.4. o 0.30, 26.4. o 19.00, 28.4. o 22.00, prípadne 30.4., 2.5., 4.5.



Washington Capitals /FEHÉRVÁRY/ - Montreal Canadiens /SLAFKOVSKÝ/: 22.4. 1.00, 24.4. o 1.00, 26.4. o 1.00, 28.4. o 0.30, prípadne: 30.4., 2.5., 4.5.



Carolina Hurricanes - New Jersey Devils /TATAR, NEMEC/: 20.4. o 21.00, 23.4. o 0.00, 26.4. o 2.00, 27.4. o 21.30, prípadne: 30.4., 2.5., 4.5.







ZÁPADNÁ KONFERENCIA



Winnipeg Jets - St. Louis Blues: 20.4. o 0.00, 22.4. o 1.30, 25.4. o 3.30, 27.4. o 19.00, prípadne 30.4., 2.5., 4.5.



Dallas Stars - Colorado Avalanche: 20.4. o 2.30, 22.4. o 3.30, 24.4. o 3.30, 27.4. o 3.30, prípadne 29.4., 2.5., 3.5.



Vegas Golden Knights - Minnesota Wild: 21.4. o 4.00, 23.4. o 5.00, 25.4. o 3.00, 26.4. o 22.00, prípadne 30.4., 2.5., 4.5.



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers: 22.4. o 4.00, 24.4. o 4.00, 26.4. o 4.00, 28.4. o 3.30, prípadne 30.4., 2.5., 4.5.



New York 18. apríla (TASR) - Piati slovenskí hokejisti sa predstavia v play off zámorskej NHL 2024/2025. O svoj tretí zisk Stanleyho pohára bude po triumfoch v rokoch 2020 a 2021 bojovať Erik Černák, jeho Tampa Bay sa v 1. kole stretne vo floridskom derby s obhajcami trofeje Panthers. Ďalší obranca Martin Fehérváry vyzve s Washingtonom na úvod vyraďovačky krajana Juraja Slafkovského a jeho Montreal. Tomáša Tatara a Šimona Nemca z New Jersey čaká Carolina Hurricanes. Tohtoročné play off otvoria v nedeľu o polnoci držitelia Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti z Winnipegu v domácom súboji so St. Louis. V organizácii Blues pôsobí slovenský útočník Dalibor Dvorský, no je otázne, či dostane šancu.„Panteri“ sa vlani tretíkrát v histórii organizácie prebojovali do finále Stanleyho pohára a získali svoju prvú trofeje. Klub, ktorý vznikol len v roku 1993, nestačil v prvom finále v sezóne 1995/96 na Colorado (0:4 na zápasy) a v roku 2023 ani na Vegas, ktorému podľahol 1:4. Minulý rok však v rozhodujúcom siedmom zápase vyhral nad Edmontonom Oilers 2:1 a radoval sa zo zisku prvej trofeje. Florida odštartovala cestu za historickým úspechom, keď v úvodnom kole play off zdolala Tampu 4:1 na zápasy. Tento rok ju čaká rovnaký súper, no s tým rozdielom, že začne na jeho ľade. Tam sa odohral aj posledný vzájomný duel základnej časti v noci na štvrtok, v ktorom Tampa triumfovala 5:1. V prebiehajúcom ročníku majú oba tímy na konte po dve víťazstvá.povedal útočník Brayden Point. Tampa sa bude spoliehať najmä na Nikitu Kučerova, ktorý sa stal tretíkrát v kariére víťazom Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL, keď v nej nazbieral 121 bodov (37+84) v 78 zápasoch. V bránke má istotu v podobe Andreja Vasilevského, pred ním hrá obrana s najlepším v hodnotení +/- Ryanom McDonaghom, či Černákom, ktorý skončil v tejto štatistike na 17. mieste celej súťaže a s 21 kanadskými bodmi si vytvoril osobné maximum. Florida verí, že nastúpi už aj s lídrom Matthewom Tkachukom, ktorý pre zranenie pauzuje od 20. februára. „uviedol pre klubový web.Pre slovenských divákov bude nesmierne zaujímavý duel najlepšieho tímu Východnej konferencie s klubom, ktorý si zabezpečil miestenku v play off ako vôbec posledný deň pred koncom základnej časti. Washington privíta na svojom ľade Montreal prvýkrát v noci 22. apríla o 1.00 SELČ. Capitals idú do súboja ako favoriti, z troch vzájomných duelov v prebiehajúcej sezóne vyhrali dva, no v tom poslednom prehrali doma 2:3 po predĺžení. Slafkovský v nich zaznamenal jednu asistenciu, Fehérváry nebodoval. Washington od triumfu v sezóne 2017/18 ani raz neprešiel cez prvé kolo play off, Montreal postúpil do vyraďovačky prvýkrát od neúspešného finále v roku 2021. „“ povedal útočník Brendan Gallagher, ktorý pôsobí v organizácii „Habs“ nepretržite od draftu v roku 2010.Slovenskú stopu ponesie aj ďalšia séria Východnej konferencie, v ktorej v nedeľu od 21.00 h Carolina Hurricanes privíta New Jersey. V drese Devils by nemali chýbať Tatar s Nemcom, no absentovať bude ešte stále líder Jack Hughes. Naopak, v poslednom stretnutí základnej časti sa do zostavy vrátil skúsený obranca Dougie Hamilton:Devils veria, že dokážu zlomiť nepriaznivú bilanciu s Carolinou. V piatich súbojoch play off vyhrali len raz a štyrikrát ťahali za kratší koniec, naposledy pred dvoma rokmi (1:4 na zápasy). V skončenej základnej časti sa stretli štyrikrát a Devils i Canes vyhrali oba súboje na domácom ľade.Poslednou dvojicou na východe je Toronto s Ottawou, ktorí už tradične zvedú „bitku o Ontário“. Maple Leafs zakončili sezónu piatimi víťazstvami v sérii a deviatimi z posledných desiatich zápasov na druhom mieste Východnej konferencie, no v play off sa v posledných rokoch trápia. Cez prvé kolo sa dostali iba raz z uplynulých ôsmich ročníkov.povedal Scott Laughton, ktorý rozhodol záverečný duel ZČ v predĺžení nad Detroitom. Ottawa sa prebojovala do play off prvýkrát od sezóny 2016/17 a s Torontom sa v ňom stretne po dlhých 21 rokoch. V základnej časti mala navrch, keď vyhrala všetky tri vzájomné zápasy so skóre 9:3vyhlásil tréner Travis Green.Program play off otvorí najlepší tím základnej časti z Winnipegu. Jets nazbierali v základnej časti 116 bodov, mali najlepšiu obranu, keď inkasovali iba 191 gólov a najlepšieho brankára Connora Hellebuycka, ktorý získal trofej Williama M. Jenningsa a mal jednoznačne najviac víťazných zápasov spomedzi všetkých gólmanov - 47. Po troch nevydarených ročníkoch, keď sa nekvalifikovali respektíve neprešli cez prvé kolo draftu, by chceli konečne preraziť. „” sebavedomo vyhlásil pre Washington Post obranca Dylan DeMelo. Na úvod im v ceste stojí St. Louis., ktoré získalo druhú voľnú kartu na západe na úkor Calgary s Martinom Pospíšilom a postúpilo po troch rokoch. V sérii bude v pozícii outsidera, čo potvrdzuje aj vzájomná bilancia zo ZČ - 1:3.,” uviedol kapitán Brayden Schenn.Dallas sa po roku stretne opäť s Coloradom, ktoré vlani vyradil v 2. kole 4:2 na zápasy. Stars však záver základnej časti nezachytil v dobrej forme, keď prehrali sedem zápasov v sérii a klesli na tretie miesto v Západnej konferencii.” vyhlásil po poslednom zápase základnej časti tréner Pete DeBoer, ktorému sa zranil líder Jason Robertson a chýbať budú aj ďalší hráči. Colorado sa v úvode sezóny trápilo, po 25 zápasoch figurovalo mimo postupových pozícií a tak sa odhodlalo k radikálnym krokom. Počas nasledujúcich mesiacov spravilo až osem trejdov, vymenilo oboch brankárov a najmä hviezdneho Mikka Rantanena do Caroliny za Martin Nečasa a Jacka Druryho. Veľké zmeny naštartovali tím a aj tradičných lídrov. Nathan MacKinnon zakončil ZČ so 116 bodmi ako druhý najproduktívnejší hráč a Cale Makar bol s 92 najproduktívnejší obranca.povedal tréner Jared Bednar.Minnesota sa od roku 2015 nedostala cez prvé kolo play off a aj tento rok to bude mať veľmi náročné. Tím, ktorý získal miestenku až v samom závere základnej časti, nastúpi proti víťazom Pacifickej divízie z Vegas. „Zlatí rytieri” sa chcú po vlaňajšom rýchlom konci v 1. kole na štíte Dallasu opäť dostať do záverečných bojov o trofej, ktorú získali v sezóne 2022/23. S Wild sa doteraz stretli v play off raz v ročníku 2020/21 a vyhrali 4:3 na zápasy, v tejto základnej časti uspeli vo všetkých troch vzájomných dueloch.Hokejisti Los Angeles Kings veria, že na štvrtýkrát sa im už podarí zdolať rovnakú prekážku a prejsť do druhého kola prvýkrát od roku 2014, keď získali Stanleyho pohár. Tou sú však opäť hráči Edmontonu Oilers, ktorí uplynulé tri roky „kráľov” cez úvodné kolo nepustili. Tentokrát však bude mať výhodu domáceho prostredia Los Angles.povedal útočník Adrian Kempe. Edmonton sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude spoliehať najmä na kapitána Connora McDavida a najlepšieho strelca ZČ Leona Draisaitla. ”uviedol pre nhl.com McDavid.