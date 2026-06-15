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Marner vyhral produktivitu v NHL play off, ako dopadol Slafkovský?
Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev.
Autor TASR
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New York 15. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Mitchell Marner. Útočník Vegas nazbieral v 22 zápasoch vyraďovačky spolu 29 bodov (10+19). Jeho tím však prehral vo finálovej sérii proti Caroline Hurricanes 2:4 na zápasy.
Druhý bol v individuálnej produktivite hráčov Marnerov tímový spoluhráč Jack Eichel so ziskom 22 bodov. Elitný center strelil iba dva góly, nazbieral však až 20 asistencií, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v tohtoročnej vyraďovačke. Tretiu priečku obsadil s 20 bodmi (7+13) útočník Jackson Blake z majstrovskej Caroliny.
Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev. Slovenský útočník Juraj Slafkovský figuroval so šiestimi presnými zásahmi na 19. mieste medzi strelcami.
V plus/mínus hodnotení mal najlepšiu bilanciu Taylor Hall z Caroliny (+14).
Druhý bol v individuálnej produktivite hráčov Marnerov tímový spoluhráč Jack Eichel so ziskom 22 bodov. Elitný center strelil iba dva góly, nazbieral však až 20 asistencií, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v tohtoročnej vyraďovačke. Tretiu priečku obsadil s 20 bodmi (7+13) útočník Jackson Blake z majstrovskej Caroliny.
Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev. Slovenský útočník Juraj Slafkovský figuroval so šiestimi presnými zásahmi na 19. mieste medzi strelcami.
V plus/mínus hodnotení mal najlepšiu bilanciu Taylor Hall z Caroliny (+14).
Produktivita play off:
1. Mitchell Marner (Vegas) 22 10 19 29
2. Jack Eichel (Vegas) 22 2 20 22
3. Jackson Blake (Carolina) 19 7 13 20
4. Taylor Hall (Carolina) 19 7 12 19
5. Shea Theodore (Vegas) 22 6 12 18
6. Nikolaj Ehlers (Carolina) 18 8 10 18
7. Brett Howden (Vegas) 22 14 4 18
8. Nick Suzuki (Montreal) 19 4 12 16
9. Pavel Dorofejev (Vegas) 22 12 4 16
10. Logan Stankoven (Carolina) 19 11 5 16
...
Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 19 6 6 12
Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 7 0 1 1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/
najlepší strelci: 1. Howden 14 gólov, 2. Dorofejev 12, 3. Stankoven 11, 4. Marner 10, 5. Jordan Staal (Carolina) a Ehlers po 8,... 19. SLAFKOVSKÝ 6
1. Mitchell Marner (Vegas) 22 10 19 29
2. Jack Eichel (Vegas) 22 2 20 22
3. Jackson Blake (Carolina) 19 7 13 20
4. Taylor Hall (Carolina) 19 7 12 19
5. Shea Theodore (Vegas) 22 6 12 18
6. Nikolaj Ehlers (Carolina) 18 8 10 18
7. Brett Howden (Vegas) 22 14 4 18
8. Nick Suzuki (Montreal) 19 4 12 16
9. Pavel Dorofejev (Vegas) 22 12 4 16
10. Logan Stankoven (Carolina) 19 11 5 16
...
Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 19 6 6 12
Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 7 0 1 1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/
najlepší strelci: 1. Howden 14 gólov, 2. Dorofejev 12, 3. Stankoven 11, 4. Marner 10, 5. Jordan Staal (Carolina) a Ehlers po 8,... 19. SLAFKOVSKÝ 6