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Marner vyhral produktivitu v NHL play off, ako dopadol Slafkovský?

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Mitch Marner (93) z tímu Vegas Golden Knights sa zrazil s Shaynom Gostisbehereom (4) z tímu Carolina Hurricanes počas prvej tretiny piateho zápasu finálovej série NHL o Stanleyho pohár v Raleigh v Severnej Karolíne vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev.

Autor TASR
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New York 15. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Mitchell Marner. Útočník Vegas nazbieral v 22 zápasoch vyraďovačky spolu 29 bodov (10+19). Jeho tím však prehral vo finálovej sérii proti Caroline Hurricanes 2:4 na zápasy.

Druhý bol v individuálnej produktivite hráčov Marnerov tímový spoluhráč Jack Eichel so ziskom 22 bodov. Elitný center strelil iba dva góly, nazbieral však až 20 asistencií, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v tohtoročnej vyraďovačke. Tretiu priečku obsadil s 20 bodmi (7+13) útočník Jackson Blake z majstrovskej Caroliny.

Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev. Slovenský útočník Juraj Slafkovský figuroval so šiestimi presnými zásahmi na 19. mieste medzi strelcami.

V plus/mínus hodnotení mal najlepšiu bilanciu Taylor Hall z Caroliny (+14).

Produktivita play off:

1. Mitchell Marner (Vegas) 22 10 19 29

2. Jack Eichel (Vegas) 22 2 20 22

3. Jackson Blake (Carolina) 19 7 13 20

4. Taylor Hall (Carolina) 19 7 12 19

5. Shea Theodore (Vegas) 22 6 12 18

6. Nikolaj Ehlers (Carolina) 18 8 10 18

7. Brett Howden (Vegas) 22 14 4 18

8. Nick Suzuki (Montreal) 19 4 12 16

9. Pavel Dorofejev (Vegas) 22 12 4 16

10. Logan Stankoven (Carolina) 19 11 5 16

...

Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 19 6 6 12

Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 7 0 1 1



/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/



najlepší strelci: 1. Howden 14 gólov, 2. Dorofejev 12, 3. Stankoven 11, 4. Marner 10, 5. Jordan Staal (Carolina) a Ehlers po 8,... 19. SLAFKOVSKÝ 6
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