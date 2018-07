Slovenky plážové volejbalistky podľahli Francúzkam a nepostúpili

FIVB World Tour v plážovom volejbale - Four stars - Espinho (Portug.) - C-skupina - štvrtok:



1. kolo:



Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (Kan.-3) - Lézana Placetteová, Alexia Richardová (Fr.-30) 2:1 (-19, 10, 4) za 42 minút



Kinga Kolosiňská, Katarzyna Kocioleková (Poľ.-14) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-19) 2:0 (15, 11) za 30 minút



záverečné 2. kolo:



o priamy postup do osemfinále: Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (Kan.-3) - Kinga Kolosiňská, Katarzyna Kocioleková (Poľ.-14) 2:0 (12, 17) za 33 minút



o postup do play-off o osemfinále: Lézana Placetteová, Alexia Richardová (Fr.-30) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-19) 2:1 (16, -19, 9) za 44 minút



Espinho 5. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako devätnáste nepostúpili zo štvrtkových bojov v C-skupine do play off na turnaji kategórie Four stars v portugalskom Espinhu v rámci tohtoročnej World Tour.Slovenky predpoludním v zápase 1. kola prehrali 0:2 (-15, -11) s poľskými štrnástkami podujatia Kingou Kolosiňskou a Katarzynou Kociolekovou. V 2. kole v súboji o postup do play off o osemfinále nestačili na francúzske nasadené tridsiatky Lézanu Placetteovú a Alexiu Richardovú 1:2 (-16, 19, -9). V konečnom účtovaní patrí úradujúcim slovenským šampiónkam 25. miesto a 240 bodov. Dubovcová a Štrbová v Espinhu nemuseli bojovať v kvalifikácii, nasadili ich priamo do hlavnej súťaže.Počas nasledujúceho týždňa budú bojovať na turnaji World Tour vo švajčiarskom Gstaade (10. - 15. júla). Toto podujatie patrí do najvyššej kategórie Five stars, Dubovcová a Štrbová začnú v kvalifikácii. Následne sa predstavia na majstrovstvách Európy v Holandsku (17. - 21. júla).