Plážoví volejbalisti Nemec a Petruf vyhrali na svetovej sérii v Číne

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenský plážový volejbal zaznamenal ďalší významný úspech. Dvojica Ľuboš Nemec a Adrián Petruf zvíťazila na turnaji svetovej série Beach Pro Tour Futures v čínskom meste Wu-chan a pripísala si už druhý titul v aktuálnej sezóne.



„Po prvenstve na Filipínach sme si do Číny priniesli vieru, že môžeme dosiahnuť rovnaký výsledok. Mali sme jasný cieľ vyhrať a išli sme za tým od prvého zápasu. Finále bolo najnáročnejšie, súper dokázal počas zápasu meniť taktiku a prispôsobovať sa, ale my sme reagovali a dotiahli to do víťazného konca,“ povedal Petruf pre portál svf.sk. „Zápasy na centrálnom kurte boli výnimočné, tribúny boli plné a atmosféra výborná. Mesto pôsobilo trochu zvláštne, bolo náročnejšie dorozumieť sa, keďže miestni nerozprávali po anglicky, ale všetko sme zvládli,“ doplnil.



Nemec vníma úspech v širšom kontexte: „Je to naše druhé víťazstvo vo svetovej sérii. Znamená to pre nás lepšie postavenie na nasledujúcich turnajoch – získali sme ďalšie body, budeme vyššie nasadení a zlepšujeme si pozíciu v rebríčku kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Každé víťazstvo a zisk bodov nás približuje k hlavnému cieľu.“



Úspech dvojice Nemec – Petruf podčiarkuje dlhodobú systematickú prácu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a jej partnerov. Prezident SVF Marek Rojko ho vníma ako potvrdenie správneho smerovania: „Pre federáciu znamená druhé víťazstvo po sebe v mužskej časti nášho plážového projektu veľkú vec. Dlhé roky nám mužské dvojice nedosahovali takéto výsledky. Tento úspech má veľký význam z dvoch hľadísk. Potvrdzuje správnosť zvolenej cesty a rozvoja plážového volejbalu na výkonnostnej úrovni, a zároveň ukazuje životaschopnosť projektu, ktorý sme spoločne s Michaelou Cibulovou, Petrom Vargom a ďalšími spustili pred dvoma a pol rokmi. Nie je jednoduché naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať ovplyvňovať výsledky a výkonnosť na medzinárodnej scéne. Navyše sa nám podarilo zapojiť do programu FIVB na podporu trénerov a celkovo profesionalizovať plážový volejbal na Slovensku. Toto víťazstvo je len ovocím tejto práce.“



Reprezentačný tím čaká v najbližšom období boj o miestenku na ME. „Máme pred sebou približne mesiac, počas ktorého by sme radi dosiahli kvalifikáciu. Bol by to po rokoch veľký míľnik. Sme blízko, ale zároveň je pred nami ešte veľa práce a premenných. Verím však, že na konci júna sa budeme tešiť z účasti mužskej dvojice na kontinentálnom šampionáte,“ uzavrel Rojko.